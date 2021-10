Policías, bien portados: disminuyen 53% las sanciones

Los policías sancionados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con suspensiones o inhabilitaciones por cometer alguna conducta inapropiada disminuyeron 53 por ciento en los últimos tres años, pues de acuerdo con información oficial, en 2018 se registraron mil 515 y en 2020 fueron 814.

Algunas de las conductas consideradas inapropiadas y sancionadas por la Secretaría son recibir dádivas, tratar mal o golpear a un ciudadano, no portar el uniforme, cometer actos de extorsión o hacer mal uso de aditamentos de la policía, como la pistola.

De acuerdo con una solicitud de información a la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la SSC realizada por El Sol de México, hasta junio de este año se han multado o suspendido a 518 policías, de los cuales ocho fueron por cometer conductas inapropiadas y sólo uno por uso excesivo de la fuerza.

Esa institución prevé que este 2021 cerrará con un registro de alrededor de mil 36 oficiales sancionados; es decir, 31 por ciento menos en comparación con 2018, año gobernado por la administración perredista de José Ramón Amieva.

Ante esto, la SSC informó a este diario que de 2020 a la fecha ha solicitado la suspensión de 60 policías; sin embargo, aún no se determina si aplica la medida debido a que aún están abiertas las carpetas de investigación.

“Derivado de la integración de Carpetas de Investigación Administrativa en el periodo del año 2020 y 2021, la Dirección General de Asuntos Internos ha solicitado como medida preventiva a la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia, la suspensión temporal de carácter preventivo de 60 policías (25 en 2020 y 35 en 2021)”, precisó la SSC.

Este diario solicitó a la SSC información sobre los policías inhabilitados por cometer alguna irregularidad, pero la institución precisó que la Fiscalía General de Justicia local es la instancia competente para proporcionar el número de caretas de investigación iniciadas; sin embargo, en marzo de este año el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se abrieron a elementos de esa corporación carpetas de investigación que derivaron en las primeras 14 órdenes de aprehensión por delitos graves en cinco meses.

La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana coadyuva en los procedimientos administrativos disciplinarios, actas, quejas y denuncias remitidas por las autoridades de la Secretaría en contra de los policías.

CASOS DE ACOSO SIN RESOLVER

Rosa, a quien llamaremos así debido a que pidió no revelar su nombre por miedo a perder su trabajo, reveló a El Sol de México cómo denunció ante Asuntos Internos de la Secretaría el acoso verbal y laboral que vivió por parte de su superior inmediato, que es mando de la zona vial 1 Norte, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Relató que el oficial le hablaba con un lenguaje inapropiado y que incluso le llegó a proponer realizar actos sexuales; sin embargo, como se negó en varias ocasiones, el mandó la castigaba mandándola a zonas rojas de la ciudad y a altas horas de la noche.

“Me decía: si tú me das lo que quiero vas a estar como reina. Me propuso acostarme con él, que nos fuéramos solitos, que a comer, que a cenar; me agarraba la mano, la pierna y me decía: ¿entonces qué?”, relató la oficial que actualmente se encuentra en servicio, y quien aseguró que al menos cuatro de sus compañeras han sufrido el mismo acoso.