Policías de Tránsito golpean a ciclistas; Sheinbaum condena abuso policial

Elementos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) golpearon la noche de este viernes a un grupo de ciclistas que se manifestaban en contra de la violencia vial y “cazaban” automovilistas que infringían el Reglamento de Tránsito. Los hechos ocurrieron en Eje 5 Sur e Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez.

Los uniformados golpearon en el piso a varias personas que participaban en la protesta, e incluso les arrebataron sus bicicletas. Por esta acción la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ordenó al jefe de la policía, Omar García Harfuch, una investigación interna y separar de su cargo a los mandos que ordenaron esta acción.

Tremenda madrina que les dieron policías de TRÁNSITO de la @SSC_CDMX @UCS_GCDMX a un grupo de Ciclistas que demanda mayor seguridad vial por@los continuos atropellamientos. Es decir, demanda. Que los agentes de transitan TRABAJEN y dejen de acosar a los automovilistas @LaLawyer7 pic.twitter.com/Q1siQI4PPw — Juan Carlos Alarcón (@amarilloalarcon) February 6, 2021 Durante un bloqueo en el Eje 5 esquina con Avenida Insurgentes por parte de ciclistas, se registraron roces entre manifestantes y policías; los elementos de seguridad habrían usado exceso de fuerza



Video: Omar Flores pic.twitter.com/mstGPdKOea — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 6, 2021

“Es inaceptable que los policías de Tránsito golpeen a manifestantes. He instruido al Secretario de Seguridad Ciudadana que realice una investigación y separe del cargo a los elementos y al mando que ordenó esta reprobable acción”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter. Y en otro mensaje agregó: “como lo he dicho, en mi gobierno no se tolera el abuso policial”.

Por su parte el titular de la SSC escribió también en su cuenta de Twitter que los mandos que participaron en la agresión al grupo de ciclistas “serán separados de su cargo de manera inmediata e informaremos a la brevedad”.

Desde hace algunas semanas decenas de ciclistas han salido a las calles a protestar en contra de la muerte de usuarios de bicicleta en la Ciudad de México. De hecho, este mismo viernes se difundió un video en el que un menor de edad que viajaba en bicicleta fue embestido por un automovilista en la alcaldía Cuajimalpa.

Como lo he dicho, en mi gobierno no se tolera el abuso policial. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 6, 2021 La Jefa de Gobierno @Claudiashein me ha instruido una investigación y sanción inmediata sobre las conductas de violencia que siempre serán inaceptables en la @SSC_CDMX, serán separados de su cargo mandos de manera inmediata e informaremos a la brevedad. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2021

