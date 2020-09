Por fraude, IECM rechaza nuevo partido EnRed@Te

El rechazo para que la asociación EnRed@Te por México se convirtiera en partido político en la Ciudad de México se debió a que no se localizaron a sus donantes, entre ellos Miguel Ángel Vázquez, quien fue vinculado a proceso por el desvío de recursos durante su gestión como operador financiero en el gobierno anterior.

“La negativa del registro fue porque a juicio de la unidad técnica de fiscalización se encontraron irregularidades en ubicar a las personas que fueron quienes donaron directo a la asociación. Ese es el tema, ni siquiera ellos dijeron que es ilegal o no (los recursos), no son identificables las personas que aportaron, esa es la falta”, explicó Carolina del Ángel, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En entrevista con El Sol de México, la consejera electoral aclaró que Vázquez -acusado de engrosar la nómina de gobierno durante la administración de Miguel Ángel Mancera- no aparece jurídicamente vinculado a la asociación, aunque sí está dentro de los donadores de ingresos de la misma, que ascienden a tres millones dos mil 400 pesos en efectivo.

La organización presentó en enero de 2020 la solicitud para constituirse como partido político en la Ciudad de México, firmada por Adalberto Hernández Sánchez y Daniel Sibran Espinosa, quienes fueron designados como representantes legales en su acta constitutiva.

“Miguel Angel Vázquez no aparece en la directiva de la asociación a la que se le negó el registro. En los documentos de registro del Instituto no aparece, entonces entiendo que es un tema completamente político. A lo que voy es que jurídicamente no existe esa vinculación ni del exfuncionario ni de su proceso personal de carácter penal que se está llevando a cabo en la Fiscalía. Nada tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo y que concluyó el viernes ante el IECM, son procedimientos separados”, aclaró del Ángel.

Tampoco se pudo comprobar el autofinanciamiento de la asociación por dos millones 225 mil pesos derivado de la presunta venta de boletos para asistir a nueve conferencias impartidas por Fernanda

Tapia -que la asociación documentó a través de Facebook-, pues no existe evidencia suficiente que acredite que los más de dos millones de pesos provienen de esa fuente de financiamiento.

El dictamen de la unidad técnica de fiscalización da cuenta de que “la organización Enred@te por México, A. C., transgredió lo dispuesto por el Reglamento (...) vulnerando con ello el modelo de fiscalización en México al omitir transparentar el origen de los recursos que obtuvo mediante aportaciones en efectivo, así como de autofinanciamiento derivado de la presunta venta de boletos para asistir a nueve conferencias.

“Se concluye que Enred@te por México, A. C. cometió fraude a la ley, toda vez que, del análisis a lo manifestado en los escritos presentados como respuesta a los oficios de errores y omisiones y los elementos de prueba aportados, jurídicamente no es válido justificar la actuación del sujeto denunciado mediante la aplicación del principio de presunción de inocencia”, explicó.

La resolución será impugnada por la asociación que pretendía convertirse en partido bajo el nombre Somos, Sociedad en Movimiento y así lo expresaron en una carta abierta compartida en sus perfiles de redes sociales.

“Se ha avanzado en la legitimación de la persecución, del acoso político y de las vendettas personales en contra de quienes pensamos diferente a la voz oficial. En Somos no hay nada ilegal o inmoral, y no somos enemigos de nadie", acusan.

PELEAN REGISTRO

El IECM recibió 30 escritos de diversas organizaciones que manifestaron su interés en constituirse como partidos políticos locales, de las que sólo ocho recibieron oficio de procedencia, al cumplir con los requerimientos establecidos en la normativa. De éstas, sólo fue aprobado el Partido Equidad, Libertad y Género.

El pasado viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió a la resolución de rechazo. Consideró que “hubiera sido extraño” que se diera el registro y se refirió -sin mencionar el nombre- a Vázquez. “El presidente de ese partido está recluido, o sea, hubiera sido extraño que le hubieran dado el registro, ¿no? Y precisamente por actos de corrupción, entonces, el presidente de ese partido está en la cárcel por actos de corrupción, entonces evidentemente lo que dice el Instituto Electoral es: hay problemas para que puedan demostrar de dónde venían los recursos”.

Este posicionamiento fue criticado por Somos. “Se ha avanzado en la legitimación de la persecución, del acoso político y de las vendettas personales en contra de quienes pensamos diferente a la voz oficial. En Somos no hay nada ilegal".