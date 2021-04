Por irregularidades se revocaron permisos a concesionarios de parquímetros: Sheinbaum

"Nosotros cuando entramos al gobierno se revocaron todos aquellos permisos y algunas otras acciones que tenían una base totalmente irregular y tenemos las pruebas de ello, es decir, esas fueron las razones y se informó en su momento”, respondió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a la intención de dos empresas de someter una reclamación de arbitraje, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por la cancelación de contratos de parquímetros.

El Sol de México publicó que entre agosto y septiembre la Secretaría de Economía federal recibió estas notificaciones por parte de las empresas Doups Holdings y Sepadeve, una de estas decisiones se dio porque el gobierno de Sheinbaum Pardo canceló los contratos para operar parquímetros en la capital mexicana.

Finanzas Empresas de EU demandarán a México por parquímetros

“Cuando hay una acción irregular no se puede seguir con la acción irregular, si no uno se vuelve cómplice. Cuando hay una revisión a fondo e inclusive donde participa la Contraloría y se ve que es irregular, pues no se puede continuar con eso y si no, imagínense”, argumentó.

La administración capitalina no contrató a nuevas empresas para el servicio de parquímetros, se siguió con la misma que ya opera, Ecoparq y cinco más. Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), dijo que sí recibieron la intención, aunque esto no quiere decir que haya iniciado un proceso de arbitraje y que de darse lo darán a conocer. “Simplemente es la intención que se presenta dentro del Tratado del Libre Comercio a través de la Secretaría de Economía federal, y se refiere específicamente a procedimientos de la administración anterior y en el otro caso si es parte de la revocación, cuando tengamos una notificación de arbitraje podremos darle más detalles en caso de que prosiga, esto es una intención”, subrayó.

DAÑOS

Doups Holdings alega que México afectó la inversión que tiene en la compañía Soluciones Pagomet CDMX, cuando la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina revocó las concesiones que tenía.

De acuerdo con la notificación, el 2 de marzo de 2018, Soluciones Pagomet obtuvo dos concesiones por 10 años para operar parquímetros en las colonias Nueva Santa María y Tránsito, en la zona centro de la Ciudad de México, misma que le fue cancelada meses después, en enero de 2019, por la nueva administración de Claudia Sheinbaum.

En ese momento, el nuevo titular de Semovi, Andrés Lajous, y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dieron a conocer que la administración anterior otorgó 23 concesiones a empresas para la operación de parquímetros dentro del programa EcoParq, vigente desde 2010, de las cuales, dijeron, 17 quedaban inactivas, entre ellas las de Soluciones Pagomet.

En el caso de Sepadeve International, el reclamo es por la falta de garantías a la empresa Urbipark, la cual acusó a la autoridad de no atender su solicitud para cambiar su permiso administrativo con el fin de operar parquímetros a una concesión para el uso y explotación de espacios públicos.

La empresa alega que en 2017, la Semovi, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, aprobó el cambio de operación de permiso a concesión, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento sin justificación de la dependencia capitalina.

De acuerdo con datos oficiales, del total de los ingresos en parquímetros del programa, los operadores se quedan con 70 por ciento y entregan 30 por ciento restante al gobierno local, lo cual debe destinarse a mejoras en las colonias donde se ubican los parquímetros.