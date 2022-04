Por ola de calor, CDMX suma más de 500 incendios

Ante la ola de calor que se registra en la Ciudad de México desde la semana pasada, con temperaturas de hasta 32 grados, el Gobierno local advirtió que esto propicia los incendios forestales, prueba de ello son los 20 registrados el 2 de abril, en los que colaboraron más 300 personas para mitigarlos.

En conferencia de prensa, Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), aseguró que se mantiene un monitoreo constante sobre los incendios forestales que se reportan en la Ciudad de México, debido al aumento en la temperatura, con el propósito de contenerlos, prevenirlos y evitarlos.

Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pidió a la población seguir los lineamientos de las diversas áreas de gobierno relacionadas con prevención de incendios forestales, así como evitar fogatas y las llamadas quemas agrícolas. Otra de las recomendaciones fue no lanzar espejos o vidrios, ya que con los reflejos del sol podrían desatar un incendio. Instó a no tirar basura y a no lanzar colillas o cigarros en los bosques.

Diego Segura Gómez, director de Preservación y Restauración de los Recursos Naturales de la Sedema, informó que, durante 2022 del 1 de enero al 1 de abril de este año, se registraron 511 incendios forestales, con una superficie afectada de mil 247.85 hectáreas en las nueve alcaldías que conforman el suelo de conservación de la Ciudad de México.

La distribución de los incendios ocurridos en suelo de conservación es en Milpa Alta, 287; Tlalpan, 151; Xochimilco, 18; Tláhuac,16; Gustavo A. Madero, 13; Magdalena Contreras, 15; Iztapalapa, nueve; y Cuajimalpa, dos.

Sobre las causas, detalló que el 100 por ciento de los incendios son por actividades antropogénicas, es decir que la mano del hombre interviene en la generación de los incendios.

“Con el caso específico de Milpa Alta y de Tlalpan son las que tienen mayor superficie de suelo de conservación, por consiguiente, bueno, es donde se registra la mayor cantidad de incendios forestales por la misma superficie que tienen. Por ejemplo, comparado con la Gustavo A. Madero o con Álvaro Obregón la superficie es mucho mayor, y sí influye de manera proporcional el material combustible que dejan producto de la tala”, explicó.

Por su parte, Alejandra Méndez, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comentó que la ola de calor que se registra en la Ciudad de México con temperaturas que oscilan entre los 30 y 32 grados permanecerá hasta el jueves pues ese día entrará un frente frío y una masa de aire frío con lo cual descenderá la temperatura de 26 a 28 grados.