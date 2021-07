¿Por qué cambiaron la vacuna Sputnik V por la de AstraZeneca en CDMX?

Dudas e inconformidades son las que sobresalen en varias sedes de vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de México, cuando esté sábado, en lugar de aplicar la Sputnik V, como en días pasados, se comenzó a inmunizar a los jóvenes de 18 a 29 años con la de AztraZeneca.

¿Cuál es la razón? El personal de los centros de vacunación donde se ha reportado este cambio como es el caso de la Arena Ciudad de México o la ubicada en Centro Médico, aseguran que desconocen el motivo, pero se presume que se debe a que se acabaron las dosis de la vacuna rusa.

La decisión de las autoridades capitalinas molestó a muchas personas que realmente buscaban ser inmunizados con la Sputnik V.

Así la fila para la vacunación en Centro Médico, las personas expresan su molestia porque cambiaron la dosis de Sputnik por #AstraZeneca. pic.twitter.com/H5c7w27qaK — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 31, 2021

Jóvenes no respetan vacunación

Algunos jóvenes que todavía no les corresponde ser vacunados, acuden a otras alcaldías presentando comprobantes de domicilio prestados y hasta en algunos casos falsos, o con la excusa de estar rentando en un domicilio distinto al que aparece en su identificación para quedar protegidos contra el Covid-19 lo más pronto posible.

Sin embargo, esto podría ser causa de que las vacunas contempladas para los residentes se terminen. Por lo que el Gobierno capitalino hizo un llamado a los jóvenes de 18 a 29 años para respetar el día, la hora y la sede de vacunación.

“Nadie se ha quedado sin vacunar, pero sí pedimos a la gente que nos ayuden a respetar el día, la hora y alcaldía a la que estamos citando, sino las vacunas se nos pueden acabar", advirtió Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de innovación Pública (ADIP), ayer en conferencia de prensa.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en alcaldías como Miguel Hidalgo se ha duplicado la aplicación de dosis, pues de las 28 mil esperadas se aplicaron 54 mil a jóvenes de 18 a 29 años.



Por tanto, indicó que solicitaron al Programa Nacional de Vacunación que se adelante el grupo de vacunas que estaba pensado para la siguiente semana, con el fin de que se pueda cubrir la demanda.

“Lo que puede llegar a pasar es que llegue un momento en que no tengamos vacunas porque se ha sobrepasado la demanda (…) El mensaje es que nos ayuden. Todos nos vamos a vacunar, pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para no llegar a una situación de largas filas, largos tiempos de espera y que a lo mejor no tengamos vacunas para poder vacunar a todos”, dijo.





Con información de Aabye Vargas