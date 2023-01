Paso a paso para preinscribir a tu hijo a kinder, primaria y secundaria en CDMX

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), emitieron la convocatoria para realizar el proceso de preinscripción para niños y niñas que deseen ingresar segundo y tercer grado de preescolar; primero de primaria y primero de secundaria.

Si deseas saber más sobre este trámite, te invitamos a conocer más sobre este proceso. Además, es totalmente gratuito para las escuelas públicas.

Pasos para registrarte

Este trámite es exclusivamente para aquellos aspirantes que deseen cursar los niveles mencionados anteriormente.

Para registrar a tu pequeño debes ingresar al siguiente sitio donde te pedirán:

Nombre completo.

Sexo.

Fecha y lugar de nacimiento.

CURP, si no lo tienes puedes imprimirlo de este enlace.

Calendario de preinscripción por día y letra inicial del apellido

9 al 12 de enero : A y B

: A y B 13 al 15 de enero: C y CH

C y CH 16 al 19 de enero : D, E y F

: D, E y F 20 al 22 de enero : G

: G 23 al 25 de enero: H, I, J y K

H, I, J y K 26 al 28 de enero: L y LL

L y LL 29 al 31 de enero: M

M 1 al 5 de febrero: N, Ñ, O y P

N, Ñ, O y P 6 al 9 de febrero: Q y R

Q y R 10 al 15 de febrero: S a la Z





Atención: los padres, madres y tutores de los aspirantes a primero de preescolar podrán consultar los requisitos de su preinscripción a partir del 8 de mayo del 2023, y realizar la misma del 15 al 24 de mayo del 2023 a través de la siguiente página.

Para cualquer duda puedes escribir al siguiente correo electrónico: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx, o también a sus redes sociales:

Twitter: @SEP_mx

@SEP_mx Facebook: Secretaría de Educación Pública

Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades capitalinas no han anunciado fechas de reposición para aquellos que no se anotaron en la fecha que les correspondía, por lo que debes de mantenerte atento en las fechas y así tu hijo o hija no se retrase en el Ciclo Escolar 2023-2024.