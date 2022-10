Preparan el regreso de locatarios a San Cosme

Cerca de 400 locatarios del mercado de San Cosme regresarán a sus puestos en breve, luego de que fue arreglada una parte que se quemó el 22 de diciembre de 2019.

En algunos locatarios del Mercado San Cosme existe incertidumbre, pues consideraron que desconocen en qué condiciones se encuentra y, sobre todo, dijeron que hay todavía algunas irregularidades que se deben solucionar.

En días pasados el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, anunció que los 400 locatarios ya podrían iniciar el procedimiento de ingreso.

Zaira Belinda Franco Tello, una locataria que vende flores de la época para el Día de Muertos, dijo que ve imposible que el lunes próximo ya puedan ingresar a sus locales, pues todavía tiene pequeños detalles que no cubren con las expectativas de ellos.

“La verdad no creo que podamos entrar porque todavía tiene pequeños detalles que no cubren con las expectativas de nosotros los locatarios”.

Detalló que todavía no saben cómo quedó la estructura ya terminada. “Está dividido en dos partes, la parte siniestrada y la parte que no fue afectada, pero como no fue todo corrido el inmueble entonces quedó divido y la parte que no fue afectada quedó débil, además, faltan las coladeras que quitaron y que en estaban el área de florerías”.

Dijo que estas situaciones les afecta porque ellos utilizan mucha agua, “entonces no hay dónde podamos desahogar esa agua, los lavaderos tampoco están listos, las bajadas de agua, todavía no sabemos sí y están listas o no y sobre todo señaló que las cortinas es algo sumamente importante porque las quitaron y todavía no las reparan”.

Es imposible que los 400 locatarios ingresen este lunes a sus puestos, consideró que esas “fallas ocultas son las que todavía no tienen lista aparentemente la fachada; el piso y las paredes de los locales ya están, pero todos los detalles son los que faltan”.

El próximo 22 de diciembre se cumplirán tres años de que una parte del mercado se quemara y perjudicara a una gran parte de los locatarios que tuvieron que sacar sus mercancías al exterior del mercado y soportar las inclemencias del clima durante la venta.

“Tres años de que estamos aquí afuera padeciendo y soportando las inclemencias, todas las faltas de higiene, precisamente porque no contamos con agua, servicio de basura todo eso y el ambiente que hay aquí afuera no es muy saludable por lo mismo que necesitamos mucho espacio para darle un buen servicio al cliente”, manifestó.

Sugirió que primero el gobierno central hable con los locatarios “no nada más entre autoridades, nosotros somos los locatarios, nosotros somos los que estamos trabajando aquí y solo nosotros sabemos de las carencias y necesidades que tenemos”.

Dijo que tanto la Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno central ya quedaron de que deben entrar como esté el mercado y eso es un grave riesgo.

Por su parte, Ana Isabel Ramírez Méndez, otra locataria de las afectadas, dijo que la alcaldía ya les informó que Gobierno Central ya les entregó la obra terminada, sólo que la obra esta inconclusa.

Al igual que Zaira Belinda reconoció que hay muchas anomalías en la obra “porque una parte del mercado ya está lista para trabajar y la otra no”.

Agregó que hay mucha incertidumbre entre Gobierno Central y alcaldía y dijo que realmente como locatarios no les han dicho qué es lo que hay y qué es lo que no hay para desempeñar bien sus trabajos.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó el pasado jueves la conclusión de los trabajos de rehabilitación en ese centro de abasto, por lo que toca a la alcaldía Cuauhtémoc entregar los nuevos locales a los comerciantes.

La obra, indicó la Sobse, se realizó con una inversión total de 43.1 millones de pesos: 23 millones de pesos aportados por la empresa aseguradora, en la primera etapa, y 20.1 millones de pesos aportados por el Gobierno de la Ciudad de México, en la segunda etapa.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que ayudará tanto a la alcaldía como a los locatarios a regresar a sus lugares de trabajo.