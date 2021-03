Previo a la marcha del 8M, Andres R "amuralla" su casa en CDMX

Andrés "R", el creador de Ciudad de las Ideas y quien se encuentra en el ojo del huracán por acumular 61 denuncias por señalamientos de violencia sexual, decidió cercar su domicilio justo horas antes del Día Internacional de la Mujer, lo que le ha valido señalamientos de "cobarde".

La exigencia de erradicar los casos de violencia sexual, inequidad y feminicidios en contra de las mujeres, es la bandera del movimiento feminista, por lo que la acción emprendida por el líder de las mentes brillantes, desató una ola de críticas.

¿Andrés Roemer está amurallando su casa? pic.twitter.com/c77ohmednD — María María (@maria2veces) March 7, 2021

En las imágenes, al menos cinco trabajadores colocan tablas y vallas a marchas forzadas en la vivienda de la colonia Roma, cuyo propietario es Andrés "R", quien imitó al gobierno de la Ciudad de México, que la semana pasada instaló estructuras metálicas para resguardar Palacio Nacional ante las marchas que se esperan con motivo del 8M en la capital mexicana.

En redes sociales los videos compartidos recibieron decenas de comentario negativos, como: “Es un sujeto impresentable, un patán de quinta que le ha visto la cara a los ignorantes de sucesivos gobiernos y que todavía cree en el derecho de pernada. Un tipejo que debería estar en la cárcel”, “Mira @ChapoyPati, la casa de tu compañero Andrés "R". ¡De ese tamaño es el miedo!", dirías tú”.

Sociedad Andrés "R" suma cuatro denuncias en la FGJ

“Cobarde, chillón, poquita cosa, como todos los acosadores y abusadores. Se ha de estar zurrando. Siempre que se les confronta, se les caen los chones de miedo a los babosos. No he sabido de UNO que no sea un correlón.”, entre muchos comentarios más.

Itzel Shanaas fue la primera en alzar la voz y denunciar al presentador de televisión, a quien señaló de ser un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres.

La bailarina profesional intentó presentar un proyecto escénico en el festival de Ciudad de las Ideas de 2020 que se realiza en la ciudad de Puebla, sin embargo, en su primera cita para hablar de los proyectos fue víctima de abuso sexual.

En un video difundido en Youtube, la joven contó su historia públicamente para exhibir la manera de operar de “este individuo” y sumarse al #YaBasta #MeTooAndresRoemer #MeTooMx” y a partir de ese momento, al menos 60 mujeres han señalado al conductor de TV Azteca de seguir prácticas similares para violentarlas.