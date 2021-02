Primera jornada de vacunación, entre el desorden y la esperanza

"Estamos como ganado, bajo el sol. Nos resguardamos toda la pandemia para que nos tengan a todos haciendo filas, aunque tratamos de mantener la sana distancia no se puede mucho, aquí nos están poniendo en riesgo.

"Dijo Sheinbaum que no hiciéramos filas y que no madrugaramos porque iba a haber mucho personal, y véanos aquí, ya pasan de las 12 (mediodía). Que venga ella a hacer fila, parada y bajo el sol, para que vea lo que se siente", fue uno de los reclamos hecho por Ana, una de los capitalinos de 60 años y más que recibieron, tras horas de espera, la vacuna contra Covid-19.

La vacunación en la Ciudad de México no arrancó ayer en punto de las 9:00 horas, como se prometió. Para el mediodía, en el que los adultos mayores ya llevaban al menos cuatro horas sin avanzar, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció disculpas por los inconvenientes.

Parte de la problemática de las largas filas y el tiempo prolongado de espera se debió, según explicó, a que se tomó “más tiempo del que se había estimado para llegar al centro en donde se iba a distribuir la vacuna para llevarla a las unidades de vacunación”.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que fue poco fina la aplicación. "No fue con la celeridad ni con la fineza la apertura de la vacunación (…) Vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y la del personal, hoy en particular uno de los elementos que contribuyó al retraso fue la llegada tardía del personal vacunador".

Los reclamos, entre la desesperación de quienes no veían avanzar la fila, reinaron en algunos de los puntos de aplicación de la alcaldía Magdalena Contreras.

Sheinbaum se comprometió a que hoy se corregirán los errores. “Que podamos ofrecer un mejor servicio todavía que el que tuvimos hoy, sobre todo, quizá uno de los mayores problemas fue el retraso en la llegada de vacunas en alrededor de 20 centros, sobre todo Unidades de Vacunación”, dijo.

También, aunque la administración capitalina pidió a la población no madrugar, no todos confiaron en el mensaje.

Es el caso de Sergio, de 65 años de edad, quien llegó desde el domingo a las 16:00 horas, apenas habían pasado cinco horas desde que la jefa de Gobierno anunció el arranque del plan de vacunación.

Llevó una silla y para soportar los 5 grados de temperatura se puso tres suéteres, bufandas, tenis, pantalón. No fue el primero, pero sí alcanzó la ficha número 3.

Fue hasta las 9:45 que pudo pasar a su vacunación y a las 10:21 horas salió de la zona de observación médica donde los doctores les informan que permanecerán durante 30 minutos para ver si su cuerpo soporta la dosis de AstraZeneca.

Durante la jornada de ayer, en la que se registraron más de 32 mil muertos a causa de esta enfermedad en la ciudad, sólo una mujer de 67 años presentó reacciones adversas, aunque se reporta estable.

Ayer, la meta de aplicación de vacunas no se alcanzó. Al cierre de la jornada, dos horas después de lo previsto, el gobierno de la Ciudad de México reportó la vacunación de 30 mil 332 de 35 mil planeadas: cinco mil 198 en Milpa Alta, nueve mil 808 en Cuajimalpa y 15 mil 326 en Magdalena Contreras.

SER LOS PRIMEROS

Alejandro Estrada tiene 74 años de edad y fue la primera persona en recibir la vacuna contra Covid-19, en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social, alcaldía Magdalena Contreras. Dijo sentirse afortunado, pues llegó a las 9:00 horas y rápido lo inyectaron, sin necesidad de hacer fila, como los que madrugaron.

El adulto mayor tiene discapacidad motriz, anda en una silla de ruedas, y expresó que se sintió privilegiado por haber recibido por fin la dosis.

Platicó que el domingo estaba en casa cuando sonó su celular y le avisaron que tenía que presentarse ayer lunes.

El que hayan pasado primero a personas con discapacidad, aunque no hayan madrugado como otros que ya tenían fichas, generó reclamos, y no sólo recibieron estos gritos los siervos de la nación, sino también los elementos de la Guardia Nacional.

"Esto fue tan rápido, yo me imaginaba que iba a pasar más tiempo en que me atendieran y me pusieran la vacuna, pero no fue así, soy muy afortunado porque pues sí hay muchas personas que están esperando más tiempo, yo no, aquí estoy, ya me vacuné. Fui el primero en recibir la vacuna, afortunadamente", comentó con alegría.

Debido a los reclamos, las personas con discapacidad ya no estaban siendo privilegiados, y también los pusieron a hacer filas.

Esa es la situación de la señora Guillén, de 69 años de edad, apenas si puede hablar por un problema de salud e incluso está postrada en una silla de ruedas, quien llegó a las 10:00 horas a formarse y le tocó la ficha 327. Apenas a las 16:22 horas le dieron el paso para su registro de datos personales, el cual duró 8 minutos.

La señora no sólo necesitó hacer fila en el primer filtro, en la que les entregan la ficha conforme van llegando, pues ya que dio sus datos, hizo otra parada, en la que duró casi 6 minutos, hasta que las enfermeras se desocuparon, después de aplicar la dosis a los que estaban por delante de ella, así fue que su esposo la llevó hasta la carpa blanca para recibir la inmunidad, aunque todavía no la tiene al 100 por ciento, pues le falta la segunda aplicación. Al subir la manga de su blusa, volteó la cara y tomó de la mano a la enfermera que no le iba a poner la vacuna, pues tenía miedo al dolor. Detrás de ella, había otros esperando ser inmunizados.

La historia de Doña Teresa, de 80 años de edad, es similar al resto de los entrevistados, se sintió muy bien, sin ninguna reacción negativa al nuevo medicamento contra la enfermedad Coronavirus.

Su familia, era la más contenta cuando venía saliendo la adulta mayor del área de observación, mientras una enfermera la traía en una silla de ruedas, sus hijas le tomaban fotografía: "Sirvió llegar desde las 10:00 (22:00 horas) del domingo, alcanzó la ficha número 10, todo sea por mi madre, sí tuve mucho frío como a las 3:00 de la madrugada, mi esposa me tuvo que traer un cobertor, pero al fin mi madre ya está vacunada", destacó Octavio.

UN PRIVILEGIO

Fueron contados los sitios que iniciaron la aplicación a tiempo y con lapsos de espera relativamente cortos. Entre ellos destacaron los de la alcaldía Milpa Alta frente a los de Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

A las 7:00 horas llegaron las primeras vacunas contra el Covid-19 al poblado de San Pedro Atocpan, en cuya plaza principal ya las esperaban cientos de personas de la tercera edad. El lugar fue custodiado por personal de la Secretaría de Marina y se trató de dar celeridad a la entrega de fichas, toma de datos de los interesados.

La espera prolongada, porque llegó a ser de hasta más de tres horas, transcurrió en medio de un frío matutino, y luego un ambiente caluroso, y a quienes hicieron cola les dio tiempo de ponerse al corriente sobre los últimos acontecimientos registrados en ese poblado, que tomó auge gracias a la fabricación y venta de mole.

Y es que el señor Secundino Álvarez afirmó que la localidad inició a prosperar a partir de los años ochenta del siglo pasado, cuando se efectuaron en ella las primeras ferias nacionales de esa pasta picosa, oscura, y de ahí ganó fama primero en la Ciudad de México y luego en todo el país.

Agregó que toda su vida se dedicó a la venta de verdura en tianguis de la capital, aunque ahora vive retirado a sus 73 años, apoyado por sus hijos, porque las fuerzas le fallaron para seguir como marchante.

Los seleccionados para ser vacunados pacientemente esperaron a ser llamados por el personal de la Secretaría de Salud capitalina, que les proporcionó una ficha, les revisó sus documentos y verificó los datos generales.

Integrantes de la familia Flores Hernández precisaron que nadie de sus parientes se enfermó de Covid-19, porque siguieron las reglas sanitarias marcadas por las autoridades, como uso de cubrebocas, guardaron la sana distancia y no acudieron a fiestas.

La mayoría de ellos habitan en una comunidad pequeña cercana a San Pedro Atocpan, conocida como Paraje Tecopilco, donde procuraron cuidar a los adultos mayores y casi no visitarse.

Entre los primeros vacunados estuvo el señor José Luis González, quien es campesino de la zona y que aseguró sentirse afortunado de estar ya prevenido contra el Covid-19.

De la atención que recibió, la calificó de muy buena y directa. Fue citado hasta el 26 de abril para recibir la segunda aplicación de la vacuna, una fecha que no todos los capitalinos recibieron en sus módulos.

Otro de las primeras personas en ser vacunado, fue el médico Gustavo Cabello, de 66 años de edad, quien en abril del año pasado se enfermó de Covid-19 y estuvo internado durante ocho días en terapia intensiva.

Afirmó que una vez que lo vacunaron se siente muy tranquilo e informó que llegó a formarse desde las 7:15 horas, luego de que el domingo le avisaron que se presentara en ese centro de salud, y, aunque él ya se había registrado para recibir la vacuna, el número de folio que le proporcionaron no sirvió de nada.