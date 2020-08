Procuraduría Social CDMX aspira a ser una policía condominal

La Procuraduría Social (Prosoc) del gobierno de la Ciudad de México quiere más dientes. Aspira, cuenta su titular Patricia Ruiz Anchondo en entrevista con El Sol de México, a ser como una policía de la vivienda, a aplicar la ley condominal y sancionar como lo hace la policía de tránsito usando el reglamento de vialidad. Que a cada infracción en edificios y unidades habitacionales corresponda una sanción para desalentar su comisión.

Para ello la Prosoc propone reformar hasta el 50 por ciento de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio. Esta propuesta conjunta comentarios de condóminos, de empresas de administración de condominios y de desarrolladores inmobiliarios, cuya voz se captó a través de una consulta digital que terminó con 42 correos electrónicos y más de 100 propuestas de reforma a la ley condominal.

Éstas fueron analizadas e integradas por un comité interno de la dependencia para realizar la versión final.

La propuesta están en manos de la Consejería Jurídica para su revisión y a espera del visto bueno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es la única facultada en el Poder Ejecutivo para proponer iniciativas de reforma de ley al Congreso de la Ciudad de México. Ruiz Anchondo señala que el escenario ideal sería que los legisladores discutan y aprueben los cambios en el próximo periodo de sesiones, que arranca en septiembre, y sea antes de la discusión del paquete fiscal.

En este esfuerzo por darle más dientes a la Prosoc, quiere, por ejemplo, que la invasión de áreas comunes en los edificios y unidades en régimen de propiedad en condominio sea una práctica que se sancione con una multa de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Al valor actual esta infracción sería de 28 mil 440 pesos.

Para la procuradora social el tener más dientes significa aspirar a “que la regla (condominal) fuera algo así como el Reglamento de Tránsito. O sea que si no la cumples, vas a tener una multa y vamos a poder multar hasta por 500 veces de la unidad de medida vigente, en caso de áreas comunes, por ejemplo, que eso es una de las cosas más fuertes, que te apropias de la propiedad que es de todos. Ahí podemos poner la pena, la infracción más alta”.

Algo que le urge a la Prosoc, dice, es que no solamente imponga las sanciones, sino que también las ejecute, porque cuando multan no se sabe después si el infractor realmente pagó a Tesorería. Y no solo eso, quiere que parte de las multas puedan regresar a los fondos de reserva de los edificios.

“Nosotros sólo remitimos la sanción, pero ya no sabemos si realmente el infractor cumplió con su pena. No sabemos.

Para tener mayor certidumbre, estamos pidiendo que sea la propia Procuraduría la que lo multe y la que reciba los pagos, aunque nosotros lo mandemos a la Tesorería y luego ya se le regrese una parte al condominio”, se explica. También pretende hacer obligatoria la asistencia de los vecinos a las asambleas condominales y sancionar en caso de incumplimiento.

“Ahora va a ser obligatorio que asistan a las asambleas, no va a ser discreción de los condóminos, sino que obligatoriamente van a tener que asistir, para evitar también que se hagan estos cacicazgos que sí existen en los condominios, y estos cacicazgos existen porque la gente no participa y entonces, puede llegar a pasar que existan abusos por parte de ciertos administradores, pero es por eso, por la falta de participación”, comenta.

¿Qué otras sanciones habría? Se le pregunta a la procuradora social y responde: “estamos proponiendo que si, por ejemplo, hay una queja y nosotros llamamos a un condómino a que acuda a una reunión de conciliación y si no se presenta, va a haber una sanción. Si se incumple un acuerdo en la Procuraduría Social, va a haber sanción. Si alguien tiene mascota y no se hace cargo responsable, va a haber una sanción”.

“Va a haber sanciones. Y esto es importante, porque si no hay sanciones, la gente no se pone en regla. Es como el Reglamento de Tránsito, en el momento en el que tú te subes a un automóvil sabes que tienes que tienes que cumplir con las reglas de tránsito y si no las cumples y no sabías que eso era infracción, de todas maneras te lo ponen. y puedes perder hasta tu licencia de manejo, por no saber y por no acatar lasreglas”, justifica.