Programa de Chatarrización, así funciona el proyecto para remover autos abandonados en CDMX

Más de dos mil 100 vehículos abandonados en calles de la Ciudad de México han sido retirados y llevados a depósitos vehiculares de enero a la fecha para su posible chatarrización, de los cuales, sólo 10 por ciento son reclamados por sus dueños.

El “Programa de Chatarrización”, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las 16 alcaldías de la capital, tiene el objetivo de retirar vehículos en estado de abandono; es decir, que no sean movidos por más de 15 días, que acumulen residuos que generen un foco de infección, o que tengan fauna nociva dentro del auto.

A los vehículos, elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC pegan una notificación en donde avisan a los propietarios que deben de mover el automóvil de la vía pública en un periodo no mayor a tres días, de lo contrario, la unidad es llevada a un depósito vehicular, en donde para recuperarlo el propietario deberá pagar una multa de 10 a 20 veces la unidad de medida.

"En la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios públicos y la seguridad de la ciudadanía, se hace una cordial invitación a efecto de retirar de la vía pública el vehículo (...) lo cual deberá realizar en un término no mayor a tres días hábiles contados a partir de la fecha contenida en presente aviso", indica la notificación.

En entrevista Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, informó que de enero a la fecha más de dos mil 100 vehículos han sido retirados de la vía pública en las 16 alcaldías, pasados los tres días después de la notificación.

La unidad es llevada a un depósito vehicular. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

“Retirados de la vía pública más de dos mil 100 vehículos en lo que va del año en toda la ciudad. En este momento, el día de hoy, se van a retirar, que ya se notificaron y ya pasó el plazo de los tres días, alrededor de 100 vehículos aquí en la alcaldía Azcapotzalco”, indicó Vázquez Camacho.

En tanto, el subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Javier Moreno Montaño, señaló que alrededor de 90 por ciento de los vehículos que son llevados a depósitos vehiculares son chatarrizados, pues no son reclamados por los dueños.

“A todos los ciudadanos les vamos a estar repartiendo un volante con información de en dónde pueden reportar vehículos en estado de chatarra. Básicamente, en términos generales, cualquier vehículo que no puede moverse, que esté desmantelado o destartalado, es un auto en estado de chatarra. O bien, vehículos que en su interior tengan fauna nociva o que hayan desarrollado incluso vegetación, o que acumulen desperdicio. Todos esos vehículos califican al programa de chatarrización”, indicó Moreno Montaño.

Durante un operativo de retiro de vehículos abandonados en calles de la alcaldía Azcapotzalco, un vecino de la calle Norte 87, en la alcaldía Azcapotzalco, reclamó el arrastre de su automóvil, pues aseguró que no fue notificado y aclaró que dejó su camioneta parada debido a que tiene descompuesto el motor.

Se retira la basura y lodo que acumulan los autos abandonados. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

“No me avisaron nada. Ahorita voy a ir a depósito para pagar la multa, me dicen que son como 200 pesos. La tuve sin mover como cuatro meses porque se descompuso el motor”, mencionó el conductor de la camioneta que fue remitida al depósito vehicular Tres Culturas y que prefirió no dar su nombre.

La mayoría de los vehículos que son retirados de la vía pública son unidades sin llantas ni asientos, sólo la estructura del vehículo. Algunos otros, tienen dentro troncos, bolsas de basura, lodo y hasta cuentan con el volante quemado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los propietarios de los vehículos que son llevados a depósitos vehiculares podrán tener un descuento de 90 por ciento de la multa si no cuentan con infracciones y si pagan la sanción en un periodo menor a 10 días.