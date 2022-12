Prometen retiro total de espectaculares en azoteas de la CDMX para mediados de 2023

En la Ciudad de México, para mediados del próximo año, ya no habrá ningún espectacular en azoteas, así lo afirmó Carlos Alberto Ulloa, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

El funcionario expuso que la CDMX tiene un padrón de mil 200 anuncios de este tipo. Desde la publicación de la nueva Ley de Publicidad Exterior, el 6 de junio de este año, han sido retirados 285 anuncios en azoteas, al finalizar el 2022 se habrán retirado 300; el resto de los anuncios deberán retirarse antes del 6 de junio de 2023.

El secretario detalló que los 285 anuncios fueron retirados por las empresas que las colocaron. De otra forma habrían representado un gasto de 42 millones de pesos.

"Cada uno de estos retiros era un gasto al erario, alrededor de 150 mil por ellos. Entonces, promediándolo, nos da un número significante de 42 millones de pesos, aproximadamente, de lo que representaría para el erario; afortunadamente no lo es así con estas empresas que hemos trabajado de manera solidaria y las que no, simplemente no aparecerán en un padrón posterior que se publicará en el reglamento", expuso.

Espectacular en Tlalpan. Foto: Cuartoscuro

De los anuncios envolventes o muros ciegos, que también están prohibidos por ley, la Seduvi consiguió el retiro de 142, y aún faltan otros 118.

Agregó que la administración local tiene contacto con las empresas que colocan los espectaculares, para informarles de las alternativas que tienen para colocar la publicidad sin contribuir a la contaminación visual.