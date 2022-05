Promueven consulta contra megaproyecto en el estadio Azteca

Vecinos de Santa Úrsula, Coyoacán, promueven ante el Intituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) una consulta ciudadana que incluya a todas las colonias colindantes con el Conjunto Estadio Azteca para que sus habitantes decidan si va o no el megaproyecto.

En entrevista con El Sol de México, Natalia Lara, residente en Santa Úrsula, comentó que rechazaron la segunda consulta vecinal que intentaba llevar a cabo la constructora, porque en ella sólo se habla de las medidas de mitigación que se realizarán por los daños causados al medio ambiente durante la construcción, y se da por un hecho que el proyecto se llevará a cabo, pero lo que quieren los vecinos es que haya una votación en contra del complejo.

“La jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), el 14 de enero de este año hizo una declaración de que no se iba a hacer ningún proyecto si los vecinos no estaban de acuerdo, y que para eso se iba a consultar.

“Si va a haber una consulta, la de la Sedema (Secretaría de Medio Ambiente) es totalmente amañada, sesgada, que usa metodologías totalmente cuestionables”.

Natalia Lara recordó el proceso que ha llevado la Sedema junto con la empresa constructora para consultar a la población las medidas de mitigación que realizaría el Conjunto Estadio Azteca para llevar a cabo esta obra, la cual incluye la construcción de un hotel y un centro comercial con estacionamientos en predios cercanos al coloso de Santa Úrsula:

“En la primera consulta vimos las fallas metodológicas y dijimos que no la queríamos, se hizo un segundo ejercicio; pero el segundo ejercicio va en contra de los pueblos originarios, y con esta visión de estar en contra de las autoridades trdicionales de los pueblos, pues el pueblo de Santa Úrsula no permitió que se instalaran los módulos y también los vecinos salimos en apoyo para que no se llevara un proceso de consulta amañado, entonces se canceló. Hasta el momento no sabemos si va a continuar la consulta”.

Resaltó: “Nuestra postura es muy clara, no queremos que se construya ni un centro comercial, ni oficinas, ni hotel, ni estacionamiento. Creemos que son riesgos muy fuertes para la comunidad por la escasez de agua, problemas de movilidad, saturación de drenaje, no queremos el proyecto”.

Sobre el trabajo de la Sedema en este proceso dijo: “Tiene una postura muy cercana al proyecto, en el sentido de que dicen que ya está cumpliendo el desarrollador, en este caso Televisa, con lo que le han solicitado. Entonces creemos que su evaluación es totalmente administrativa, como el desarrollador ya cumplió con todos los puntos, ellos no tienen nada qué decir.

“Están dejando de lado el tema de dictámenes de factibilidad de servicios, no están viendo disponibilidad, tampoco están abogando por un tema medioambiental”.

Explicó que el pasado viernes solicitaron la consulta vecinal al IECM y para ello se instalarán mesas de trabajo hasta que quede clara la pregunta que se votará en la consulta, misma que será evaluada por expertos del instituto, “y después de eso tenemos un proceso de juntar firmas, esas firmas son el dos por ciento del padrón electoral de cada una de las colonias implicadas. Serían de dos mil 500 a tres mil firmas las que hay que juntar”.

La pregunta que proponen los vecinos y que deberá ser aprobada por el IECM dice: “¿Debe o no debe realizarse el proyecto Conjunto Estadio Azteca en los predios ubicados en Circuito Estadio Azteca No. 42, Calzada de Tlalpan 3475, Anillo Periférico 5682 y Prolongación División del Norte 3901?”.

En este proceso la jefa de Gobierno tendrán que aceptar la realización de la consulta. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el visto bueno lo recibirán los solicitantes 30 días antes de la votación; durante ese tiempo podrán realizar una campaña de 25 días.

Una vez que se lleve a cabo la consulta necesitarán 40 por ciento de la votación del padrón electoral de las colonias participantes para que considerada por las autoridades.