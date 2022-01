Propone diputada hasta cinco años de prisión a montachoques

La diputada Laura Imelda Pérez Segura del partido Morena, propuso reformas al Código Penal para castigar a los delincuentes extorsionadores de la modalidad “montachoques”, que provocan accidentes automovilísticos principalmente contra aquellos vehículos que no cuentan con seguro, así de esa manera los amenazan e incluso los golpean.

“La falta de información certera derivada de una inexistente tipificación del delito, tiene como consecuencia la falta de denuncias por parte de la población, que a su vez causa que los criminales no sean penalizados debidamente; lo que deja en evidencia la necesidad de legislar al respecto”, mencionó.

La iniciativa busca reformar el Código Penal Federal, que adiciona un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 390, en materia del delito de extorsión ejercida por los denominados “montachoques”, tiene por objeto que dicho delito quede debidamente tipificado.

Explicó que los grupos delictivos en esta modalidad provocan colisión o percance vehicular con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión física, se convenza a la víctima de ser el responsable del percance y entregue cierta cantidad de dinero.

En los últimos meses esta práctica del delito de extorsión, que principalmente se presentaba en la Ciudad de México, lejos de disminuir, se ha incrementado exponencialmente, y se ha expandido a diferentes ciudades y estados de la república mexicana.

La diputada refirió que los grupos delictivos han actualizado sus métodos de operación, pues identifican a sus posibles víctimas consultando las placas en el Registro Público Vehicular (Repuve) y comparar el resultado con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a fin de verificar si cuentan con seguro o no, y así escoger a su próxima víctima.

Sin embargo, expuso, en caso de no contar con seguro, el conductor se hace más propenso a la extorsión, así lo afirman testimonios y denuncias tienen presencia en todo el país, “y ha sido gracias a las redes sociales y medios informativos que se han conocido más situaciones de este tipo, las cuales demuestran que este problema no ha disminuido”.

Las víctimas no presentan denuncias por el delito de extorsión o tentativa de extorsión, “esto porque el delito no está debidamente tipificado, lo que tiene como consecuencia que no haya cifras exactas en la incidencia de este acto criminal”.

La iniciativa propone imponer una pena de dos a cinco años de prisión y de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien de manera premeditada ocasione un siniestro vial, con la finalidad de obtener un lucro, simulando ser víctima.

Señala que las penas aumentarán al doble, cuando en la realización del acto, se utilicen previamente mecanismos electrónicos o de cualquier otro tipo para investigar a la víctima, así como la utilización de amenazas de intimidación o conductas violentas, que faciliten realizar la extorsión de forma directa.