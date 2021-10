Morena quiere desaparecer zoológicos de las ciudades: ¿Buena o mala idea?

Como parte de una iniciativa del diputado por Morena, Alberto Martínez Urincho, este buscará clausurar y prohibir los zoológicos en la Ciudad de México y a su vez reubicarlos en reservas de vida silvestre.

La propuesta fue presentada el pasado martes al Congreso de la Ciudad de México y tiene como finalidad defender los derechos de los animales, ya que el funcionario criticó la dinámica con la que operan estos espacios.

➡️ ¡Nace camada de lobos mexicanos en Zoológico de San Juan de Aragón!

“En los países de primer mundo han venido corrigiendo la forma de mirar y atender a los animales silvestres y los que se encuentran en algún grado de peligro. Una de las salvaguardas ambientales que se han puesto en marcha es la desaparición o el cambio de modelo de gestión de los parques zoológicos”, comentó.

El diputado recordó que los zoológicos comenzaron a funcionar a fines del siglo XVIII como lugares de colección y exhibición de animales exóticos, idea asociada a la colección de animales, situación que cambió a lo largo del siglo XX, ya que estos lugares han evolucionado y se utilizan para la reproducción en cautiverio.

Los zoológicos son esencialmente cárceles para los animales que ahí se encuentran

La Ley General de Bienestar Animal, la primera en el país que defiende la preservación de la vida silvestre

Al inicio del mes de octubre, el parlamentario de Morena junto con activistas del colectivo 'Animal Héroes' presentaron la iniciativa para expedir la Ley General de Bienestar Animal.

En entrevista con El Sol de México, el director de 'Animal Héroes', Antonio Franyuti, señala que en México ninguna ley protege a los animales en el país, solo existen diversos ordenamientos locales en materia de protección animal, sin embargo, estos no cumplen con todos los requisitos para proveer un cuidado óptimo de la vida silvestre.

Ecología ¡Leoncitos, lémures y puercoespines, los nuevos integrantes del Zoológico de Tlaxcala!

La Ley, en el caso de los zoológicos, busca crear para México Centros de Conservación de Fauna Endémica, es decir, que se promueva la conservación de la fauna nacional, como es el caso del Jaguar, Ajolote, Teporingo, entre muchos animales.

Y a su vez, evitar la conservación de especies extranjeras, las cuales es más complicado simular una hábitat natural en el país para especies que sobre todo están en peligro de extinción, como en el caso de los Tigres.

"Ningún Tigre que habita en México va poder regresar a su hábitat natural, primero por que no va saber comportarse, segundo por la genética, ya que son mezclas de tigres que no podrían regresar, por que incluso podrían terminar dañando a las especies que están en su hábitat natural".

Otra modificación sería mejorar los santuarios en México, y que estos lugares solo sean utilizados como exhibición, sin el objetivo de conservar a los animales que se encuentren en estos sitios.

En 2016, se prohibieron los animales en los circos de todo el país, ¿Qué pasó con los animales 'rescatados'?

Según datos del organismo, tras la publicación de la iniciativa que prohibió a los circos presentaciones de animales, la SEMARNAT reportó en 2016 la existencia de 1,046 animales en poder de los circos, y que de estos, al menos el 50% de los animales estaban vivos y a salvo del maltrato del que eran objeto.

Sin embargo, muchos de los otros animales no se tuvo un reporte de su paradero, ni de su estado de salud, y a su vez, se aclaró que la venta y el destino de muchos animales quedó en manos de los propietarios de los circos.

➡️ Toto, el orangután, se quedará en Chapultepec

Esta iniciativa fue impulsada por la organización Animal Héroes, misma que promueve la Ley General de Bienestar Animal, y que ahora es muy criticada, ya que según datos de la Unión por un Manejo Sostenible de Biodiversidad (Unbio) señalan que esta acción provocó la muerte de 5 mil ejemplares que no fueron reubicadas para su conservación.

Unbio, grupo creado en 2004, se conforma por 50 organizaciones de ambientalistas, biólogos, veterinarios zootécnicos, ganaderos y avicultores que buscan que la Ley General de Bienestar Animal no se aplique sin un conocimiento previo de las afectaciones que provocaría.

Entre las principales problemáticas de que la ley se apruebe es que el grupo señala que la propuesta está redactada "bajo pleno desconocimiento" de lo que es el manejo sostenible de la vida silvestre, atenta contra la conservación de la fauna y contra millones de empleos de los sectores y comunidades más vulnerables del país

La iniciativa de bienestar animal de @RicardoMonrealA incluso es anticonstitucional porque limita el libre ejercicio de profesiones como biología,veterinaria zootecnia, etc. Que requieren realizar prácticas responsables con los animales: @Or_Wildlife #BienestarAnimalConCiencia pic.twitter.com/lbHo0qqSdc — UNBIO (@UNBIOMX) October 20, 2021

Actualmente, los zoológicos ya no cumplen la función de enseñar sobre las especies

CDMX Gastarán 120 mdp para remodelar zoológicos de CDMX

Los zoológicos en la CDMX están regulados por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y tienen la finalidad de encargarse del mantenimiento y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como en el cuidado y bienestar de los animales y la conservación de las especies.

De acuerdo con el portal web de la CDMX, la capital cuenta actualmente con tres zoológicos, los cuales están bajo la supervisión de la Sedema y que desde 1998 están integrados en la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México.









Estos son:

Zoológico de Chapultepec , inaugurado en 1924

, inaugurado en Zoológico de San Juan de Aragón , inaugurado en 1964

, inaugurado en Zoológico de Los Coyotes, inaugurado en 1999

Al formar parte de la Unidad de Zoológicos, la Sedema busca promover y ejecutar programas de investigación, reproducción, rescate, conservación de flora y fauna silvestre relativas al funcionamiento de un zoológico.

Sin embargo, para la exdirectora del zoológico de Chapultepec, Marielena Hoyo Bastién, señala que el funcionamiento actual de los recintos no cumplen con la preservación y cuidado de los animales.

En entrevista con El Sol de México, la activista encargada por más de 15 años del considerado zoológico más grande de América Latina opina que la creación de la Ley General de Bienestar Animal cambiará la forma en la que en la actualidad vemos al cautiverio.

Es un movimiento mundial, lo va empujando la nueva generación que no ve el cautiverio con buenos ojos. Ese tipo de zoos se van a ir, ¿en cuánto tiempo? no lo sé, pero hay algunos que por decencia ya no deben permitirse

Asimismo, señala que estos espacios ya no tienen cabida en urbes como la CDMX pues existe poco espacio para el correcto cuidado y conservación de los animales.

"Estoy ya en total desacuerdo con los zoológicos de tipo urbano, enclavados en ciudades, en poblaciones con muy poco espacio porque ya no pueden crecer. Los recintos ya no están cumpliendo realmente el afán que se busca ahora de un bienestar a los animales"

Agregó que actualmente las personas no se educan con los zoológicos, pues ya no cumplen ese objetivo, ya que el internet es más fácil y accesible acceder a todo los detalles sobre una especie.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para la activista en pro de los derechos de los animales, el siguiente paso que deben dar los zoológicos es dejar de fomentar la reproducción en los zoológicos y mejorar los sitios donde podrán los animales permanecer hasta sus últimos días, ya que no podrán ser reintroducidos a la vida silvestre.

Además señala que actualmente se debe de trabajar en preservar las especies que están en peligro de extinción dedicando todos los recursos hacía ellos.