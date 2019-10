Protección Civil alista nuevas normas para ferias de juegos mecánicos

Los nuevos lineamientos de seguridad para los juegos mecánicos fijos e itinerantes, que operan en la Ciudad de México, estarán listos en 15 días aproximadamente, informó ayer Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Entrevistada, después de comparecer ante la comisión del ramo del Congreso local, la funcionaria reportó que la afluencia a los parques de atracciones capitalinos se desplomó un 30 por ciento, tras el accidente registrado en la Feria de Chapultepec, donde murieron dos personas.

Dio a conocer que se ha reunido con especialistas de la Asociación Internacional de Parques Recreativos y Atracciones (IAAPA por sus siglas en inglés), a fin de definir la normatividad, con criterios mundiales, sobre el diseño de los juegos, su manufactura, operación y también su mantenimiento.

“Es algo donde tenemos el dedo puesto y lo vamos a seguir haciendo hasta que verdaderamente tengamos seguridad total”, advirtió Urzúa Venegas.

En el caso del accidente registrado en la Feria de Chapultepec, reconoció que sus directivos tenían un plan de protección civil para áreas abiertas, más no de los juegos en específico, cuyas bitácoras deben ser analizadas pues la revisión de dichos aparatos debió ser diaria y si había algún error suspenderlo.

La funcionaria agregó que en el caso de la montaña Quimera presentaba no una, sino varias omisiones y la administración debió suspender su operación.

Afirmó que las empresas de centros de diversión son sumamente seguras, más que la aviación, a tal grado que según censos de especialistas, hay un accidente por cada 18 millones de usuarios.

Sin embargo, en la Feria de Chapultepec cada juego tenía que contar con un plan de mantenimiento de acuerdo con los protocolos internacionales, ya que estaban afiliados a la IAAPA, pero la empresa falló en eso y no los cumplió.

Dijo que se revisarán los lineamientos de ferias itinerantes, a las cuales asisten muchos niños que se suben a sus juegos, para tener normas claras. “Los espacios donde se instalan no son los adecuados, no hay espacio suficiente y los espacios entre uno y otro juego no permiten tener una seguridad básica”.

ACELERÓMETROS

En otro tema, la secretaria afirmó que los equipos para medir la intensidad de los movimientos telúricos en la Ciudad de México a cargo de esa dependencia y del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico tienen un mantenimiento permanente y se le da seguimiento continuo a su operación.

En la víspera El Sol de México publicó que la red de acelerómetros era obsoleta, porque la forma en que recaba la información quedó relegada, pero la funcionaria reconoció que es necesaria tenerla al 100 por ciento.

También pidió a los legisladores revisar el presupuesto para la dependencia, ya que éste ha disminuido constantemente, tanto así que para el año 2020 se prevé un recorte de 43 millones de pesos.

“El Ejercicio Fiscal respecto al año 2016, cuando fue autorizado su mayor importe, ascendió a 238 millones de pesos; en 2019, el techo presupuestal fue de 183 millones de pesos, y para 2020 hemos sido informados de un recorte adicional de 43 millones de pesos”.

También reconoció que se requiere un mayor esfuerzo de todas las áreas de la secretaría para sacar adelante los servicios operativos, programas, proyectos, acciones y actividades encomendadas; además de las repercusiones en la baja de personal operativo, la falta de adquisición de equipo para emergencias y el mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos.