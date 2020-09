Protestan vecinos de Pedregal de Santo Domingo por falta de agua

Vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo se manifestaron frente a la alcaldía Coyoacán para demandar a las autoridades que los abastezcan de agua, ya que quedaron en que ésta la recibirían por tandeo, pero no han cumplido pues les falta por días y las pipas de agua no son suficientes debido a que es una colonia prioritaria por los altos contagios de Covid-19 que tienen reportados.

Gustavo López, integrante del Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo, indicó que desde febrero pasado han dialogado con las autoridades, pero no les han cumplido la promesa de abastecerlos.

“Estamos en una colonia de atención prioritaria desde el 9 de julio y es la segunda ocasión en que el agua escasea al grado que nos vemos en la necesidad de protestar, porque si no lo hacemos son capaces de dejarnos semanas sin agua, con el riesgo que implica la situación que estamos viviendo en la colonia”, expuso a este diario.

Manifestó que son cuatro las colonias que tienen problemas de agua: las colonias Ajusco, Ruiz Cortines, Santa Úrsula y Pedregal de Santo Domingo, en esta última al menos están afectadas 60 mil personas por la falta de agua.

Aún no se ha logrado un acuerdo entre vecinos y alcaldía / Foto: Federico Xolocotzi

Se quejó de lo que consideró un trato desigual con vecinos y constructoras, porque han cerrado negocios en su colonia, pero a estas empresas no las verifican como es el caso de la Unidad Habitacional de Aztecas 215, “esa obra no tiene la licencia de término y no tiene el aviso de uso y ocupación, al no tenerla no pueden utilizar el agua de la red pública, no pueden utilizar los servicios públicos, sin embargo, los utilizan. No cumplen con las leyes y les dan el derecho de utilizarlas y nosotros que cumplimos y pagamos no tenemos derecho a tener agua en la red”.

Según el Comité en Defensa del Agua de Santo Domingo, se llegó a un acuerdo el 24 de agosto con las autoridades de la alcaldía para verificar la obra de Aztecas 215. Ayer, pasadas las 11:00 horas, mientras los vecinos se manifestaban llegó el director general de Gobierno de la alcaldía, Édgar González, quien les ofreció dialogar con una comisión para mostrarles los avances de la última minuta, sin embargo nuevamente no hubo acuerdos.