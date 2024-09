Próxima secretaria de Trabajo en CDMX se enfocará en mujeres e informales

Inés González Nicolás, próxima secretaria del trabajo en la Ciudad de México, asegura que su mayor esfuerzo se concentrará en atender el problema de la informalidad además de impulsar una política laboral para las mujeres.

González Nicolás es una sindicalista de larga tradición que empezó su carrera cuando se nacionalizó la banca, en 1982 Estudió sociología del trabajo con una especialidad en género y derecho.

La negociación colectiva es fundamental para mejorar las condiciones laborales y mejorar la vida de las personas y concretamente la vida de las mujeres

Llegará al gabinete capitalino luego de una nutrida trayectoria y una amplia experiencia en la negociación colectiva, la cual considera fundamental para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Con una visión feminista, también luchó por los derechos que hoy tienen las trabajadoras.

CDMX Dapthne Cuevas en la Secretaría de las Mujeres: el reto de llevar 30 años de activismo a la política pública en CDMX

Antes de ahondar en la visión de su nuevo encargo, enlistó sus batallas ganadas. “Logramos que el tema de la violencia y la discriminación no pase por la conciliación obligatoria prejudicial porque eso sería revictimizar a las personas y concretamente a las mujeres porque tienen cara a cara con su agresor, logramos también que a una trabajadora que sea despedida y que esté embarazada el empleador no la puede dar de baja de la Seguridad Social, logramos que la responsabilidad de familiares sean de hombres y mujeres que trabajan, no solo de las mujeres”, cuenta.

En el podcast de Sara Lovera, editora de género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), la futura funcionaria afirma que a pesar de que la Ciudad de México tiene la tasa de desempleo más baja en todo el país, el gran desafío es el tema de la formalidad laboral.

Escucha el pódcast de "La Lovera" ⬇️

Puedes leer: Clara Brugada anuncia a su gabinete en la Jefatura de Gobierno CDMX: quiénes lo conforman

“Tenemos un porcentaje de alrededor de 50 por ciento de personas trabajadoras en la economía informal y que viven de su trabajo cotidiano, pero que hoy por hoy no, no se encuentran con derechos laborales ni derechos sociales. Hay por supuesto trabajadores que trabajan para una empresa y son informales, pero hay trabajadores y trabajadoras que no tienen un patrón, es autoempleo, entonces ese es el mayor desafío y en eso vamos a trabajar muchísimo. No es una tarea fácil, no lo ha sido para nuestro país ni para otros países del mundo”, asegura.

González Nicolás cree que el grave problema que atraviesa América Latina tiene que ver con la informalidad laboral y el autoempleo que actualmente no garantiza ningún tipo de derechos cuando las personas demandan servicios de salud, vivienda, o una pensión digna para el retiro.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Entonces ese es el mayor desafío y en eso vamos a trabajar. Ahora no puedo adelantar qué vamos a hacer, pero vamos a poner todo nuestro mayor esfuerzo en ese tema que es uno de muchos”, confía.

Ella se considera parte de un gabinete muy interesante pues formará equipo con mujeres muy experimentadas, con una perspectiva feminista y un compromiso con las mujeres en la ciudad. “Políticamente si más mujeres participan en las mesas de discusión, en las mesas de negociación, le darán un enfoque distinto a esa discusión, a esas propuestas”, dice.

“Nunca había pensado en ser una funcionaria pública, para mi es un gran desafío, pero también es una gran oportunidad. Nosotras, tú y yo, y muchas mujeres hemos trabajado desde fuera para cambiar el destino y la vida de las mujeres y creo que hoy tengo esa gran oportunidad de trabajar por lo que siempre he trabajado, pero ahora desde otro espacio y con mayor impacto. Me siento muy afortunada de haber sido invitada a formar parte”.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

González planea abordar con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, el tema de una política laboral para las mujeres trabajadoras en la ciudad, que no existe.

Ahora es coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas y lo fue del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert. Colaboró con el Grupo de Abogadas y Abogadas de la Reforma Laboral para Todos, quienes elaboraron las principales propuestas de la Reforma Laboral de mayo de 2019 y para la Reforma Laboral de género ese mismo año.

“Yo creo que una política laboral para las mujeres en la ciudad sería contribuir a esta deuda histórica que tenemos las mujeres trabajadoras en la ciudad y hay varios planteamientos que he venido analizando y que vamos a platicar con la jefa de gobierno electa, próximamente vamos a hablarlo. Me interesa muchísimo que sí exista una política en ese sentido y obviamente el tema de la violencia laboral, el tema del convenio 190, que yo lo llamo nuestra Constitución en materia de violencia laboral, para mi eso es lo máximo que logramos, el que México hubiera ratificado el convenio y que entró en vigor el año pasado”, explica.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La negociación colectiva es fundamental para mejorar las condiciones laborales y mejorar la vida de las personas y concretamente la vida de las mujeres, yo creo profundamente que la negociación colectiva no solo mejora las condiciones en el momento mismo del trabajo, sino mejora la vida de las personas incluso me atrevo a decir que vía la negociación salarial mejoramos, contribuimos, en este diálogo bilateral, empresa y sindicato, a disminuir la brecha de desigualdad”, agrega.

Sobre la discusión de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la próxima secretaria considera que México llegó tarde a la difusión. “Nosotros apenas estamos hablando de las 40 horas, de la reducción de 48 a 40 mientras en Europa se está planteando hasta 37, 35 horas. Yo deseo que se pueda avanzar en la discusión y tengamos una reforma aprobada para que en México se pueda legislar que las jornadas laborales sean de 40 horas de trabajo”, afirma.