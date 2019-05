Proyectan un Trolebús elevado en Iztapalapa

Para mejorar la movilidad en Iztapalapa, se construirá la primera línea de Trolebús elevado sobre calzada Ermita-Iztapalapa que irá de Constitución 1917 a Santa Martha Acatitla, proyecto que echó abajo la ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Línea 8, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este transporte de sistema eléctrico se edificará sobre un segundo nivel aunque todavía se analiza el número de estaciones con las que contará. Sheinbaum Pardo informó que contemplan construir alrededor de ocho kilómetros de obra y se buscará que haya servicio express por lo que será necesario que en algunas zonas haya un carril de rebase.

Ejemplificó que el Metrobús de Insurgentes, a diferencia del TransMilenio de Bogotá, tiene carriles de rebase lo que permite que haya transporte express contrario a lo que sucede en la Ciudad de México.

Con este proyecto, se descartó la ampliación de la línea 8 del Metro. Actualmente se movilizan a 130 mil usuarios pero con esta nueva ruta se incrementará al doble el traslado de los pasajeros, aseguró Sheinbaum.

“Es un proyecto muy innovador, después de revisar varias opciones no representa los costos de construcción de un Metro pero al mismo tiempo consideramos que es importante que fuera elevado para que fuera más rápido. Estamos buscando un modelo de obra civil que no sea muy invasivo para que sea visualmente agradable y que no sean estas obras muy grandes de los Metros que van sobre segundos pisos”, comentó.

Gráfico: Alejandro Oyervides

Además, detalló que con la construcción del trolebús contempla disminuir el transporte concesionado sobre Calzada Ermita y la continuidad de los trolebuses sobre Eje 8, aunque esto se definirá en el proyecto ejecutivo. La construcción iniciará en 2020.

CELEBRAN DECISIÓN

La alcaldesa Clara Brugada, indicó a El Sol de México consideró que esta proyección de ruta será una solución a la problemática de movilidad de cientos de miles de habitantes ya que consideró que "en algún momento poco menos de la mitad de los ciudadanos de la alcaldía lo usarán".

Destacó que al momento es el gobierno central quien está haciendo los estudios y proyectando los costos pero que la alcaldía está en reuniones en espera de que se den más datos y los requerimientos de lo que necesite aportar. También se contempla una línea de Metrobús.