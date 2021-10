Proyecto del Estadio Azteca sigue sin aval

Representantes de las colonias aledañas al Conjunto Estadio Azteca mantuvieron su rechazo al megaproyecto que aún no está autorizado por el Gobierno local.

Vecinos de San Lorenzo Huipulco, Isidro Fabela, Pueblo Quieto, Pedregal de Carrasco, Bosques de Tetlamaya, Santa Úrsula y Puente de Piedra, se reunieron ayer con Lilian Guigue, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, quien les confirmó que la obra no está autorizada aún y que, de ser necesario, se puede ajustar la consulta vecinal del proyecto.

"Lo primero que hay que sostener delante de ustedes es que este proyecto no está autorizado. ¿Qué se tiene que hacer? darles a conocer todo, si la información que se está advirtiendo no es suficiente, la tenemos que hacer suficiente a partir de lo que ustedes piden y aporten y exigir información al desarrollador. Hasta que eso suceda no se van a tomar decisiones, el Gobierno debe garantizar el derecho de que todos esten informados", les aseguró.

Al salir de esta primera reunión con las autoridades locales, Marcos Fuentes y Rubén Ramírez, a nombre de vecinos del Pedregal de la Zorra y el pueblo originario de Santa Úrsula Coapa, respectivamente, advirtieron que este proyecto provocará un caos vial en la zona y generará más escasez de agua.

En conferencia de prensa ofrecida en el exterior del edificio de la Secretaría de Gobierno, consideraron cerrar calles para hacerse escuchar pues manifestaron su rechazo rotundo, independientemente de que se efectúe otra consulta.

"No podemos tomar una decisión hasta tener el parecer de los vecinos de las zonas afectadas", puntualizó Fuentes.

También se pronunciaron en contra de la encuesta que promueve la compañía a cargo del proyecto, pues la calificaron de amañada. Anunciaron que el sábado, a las 11:00 horas, efectuarán una asamblea informativa en la explanada de ese centro deportivo y cuatro horas después celebrarán otra en un punto cercano a la zona.