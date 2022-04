Publican condiciones para instalación de enseres en restaurantes del Centro Histórico

La Autoridad del Centro Histórico publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las Especificaciones Técnicas para la Colocación de Enseres e instalaciones al aire Libre en los perímetros A y B.

Estas indicaciones van principalmente a los establecimientos de venta de alimentos que operan con el programa “Ciudad al aire libre”, y que la instalación en los restaurantes hagan en armonía con el espacio público y los vecinos.

Con esta publicación se reactivarán los recorridos de acompañamiento y las verificaciones para impulsar el cumplimiento de las disposiciones, especialmente en calles como Regina y San Jerónimo en la que los establecimientos tienen impacto directo.

Entre las características especiales que requieren los enseres en el Centro Histórico es la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por ser zona patrimonial, además las sombrillas, toldos o delimitadores que deben ser en colores autorizados en áreas de monumentos:

Tabaco

Vino tinto

Verde bosque

Azul marino

Foto: Archivo Alejandro Aguilar | El Sol de México

Los enseres deben estar en buen estado sin colores fluorescentes y sólo calefactores eléctricos o “pellets”, con delimitadores verticales deben ser mínimo 1.5 metros de altura y dos pulgadas de ancho.

Otras medidas generales que aplican a toda la Ciudad de México y que serán vigiladas en la zona son que los enseres sólo pueden colocarse en banquetas de mínimo tres metros de ancho, para dejar dos metros para los peatones; pueden instalar, como máximo, 75 por ciento de mesas que tengan al interior; sólo deben ocupar el frente del establecimiento.

Foto: Archivo Laura Lovera | El Sol de México

Los enseres no deben ocupar otros espacios ni estorbar entradas; no ocupar jardines, ni áreas verdes; y no pueden tener música, televisores o espectáculos en vivo que generen ruido.

Los interesados pueden consultar los lineamientos en autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx