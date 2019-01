Falta elaborar ley para que pueblos originarios elijan a sus autoridades: alcaldesa de Tlalpan

Patricia Acevesl alcaldesa de Tlalpan explicó que para que los pueblos y barrios originarios elijan sus autoridades aún falta la elaboración de la ley que los regirá.

En entrevista para El Sol de México dijo que en este proceso se establecerán mesas de diálogo con la participación de todas las autoridades (gobierno central y alcaldías) con cada una de estas comunidades, ya que son muy diversas entre sí.

CDMX Comunidades indígenas ya podrán elegir a sus gobernantes en CDMX

Autonomía no es lo mismo que anarquía, los pueblos y barrios originarios ya tienen identidad y están muy conscientes de ello, destacó Aceves.

Sobre el presupuesto destinado a este sector de la población externó que lo tiene catalogado por sectores como obras, que van hacia los sectores de mayor marginación en su demarcación y no lo divide entre zonas rurales y urbanas.

Explicó que en Tlalpan 80% de su te-rritorio es rural y en él existen ocho mil personas que se describen como indí-genas. Además, indicó que no ve ningún problema en toda esta diversidad cultural, ya que todos son parte de Tlalpan y todos son capitalinos con los mismos derechos y oportunidades.

¿Es complicado gobernar una alcaldía que tendrá zonas autónomas?

Hay que esperar la ley, porque ya te-niendo una ley sobre todo que esté bien hecha, que no esté hecha al vapor , pues la ley siempre ordena y ayuda. Es la norma que rige, entonces el hecho de hablar de autonomía, no es lo mismo que hablar de anarquía. Será una autonomía reglamen-tada. La Constitución ya la está marcando en este momento. Ahora los subdelegados que les seguimos llamando subdelegados , porque como todavía no tenemos legislación ¿cómo los vamos a llamar, subalcaldes? Ya no van a ser personal de la alcaldía, aunque ahorita los tenemos todavía dentro de la estructura, cómo va a quedar esto, pues no sabemos, esto lo tiene que determinar la ley que se va a elaborar, pero por lo pronto lo principal es estar en contacto con la ciudadanía, ya tuve una reunión muy grande donde estuvieron personalidades donde hubo comuneros, lo principal es acercarse con la ciudadanía y platicar en una reunión muy grande, ellos tuvieron mucho interés, entonces, platicar las co- sas con los ciudadanos porque también están inquietos, porque ellos no saben cómo finalmente va a quedar este asunto.

En cuestiones de seguridad, por ejem- plo si alguien roba o mata, ¿cómo se va a determinar esto? No, ahorita todavía no tenemos la ley completa, no está todavía, nada más tene- mos el artículo de la Constitución , el artículo 57, que marca los derechos de los pueblos indígenas de la Ciudad de México y también el 58 que habla de la composición pluricultural, plurilingüe y también pluriétnica, pero ahora hay que desarrollar una ley específica para los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, eso ahorita está por hacerse todavía esta legislación y lo que aplica es lo que se ha venido aplicando y la alcaldía al ser el ente encargado de la administración política de de toda la demarcación tiene la obligación de ayudar, bueno nosotros tenemos sobre todo la atribución de coordinarnos con el gobierno de la Ciudad de México, porque es que está encargado de la seguridad y nosotros lo que tenemos es la prevención del delito como función.

¿En qué consiste esta autonomía?

Estos pueblos se denominan originarios porque tienen ancestros que han vivido ahí durante varias generaciones. Estos son los ciudadanos que se consideran ori- ginarios en los pueblos y están asentados desde antes de la colonización . De alguna manera han conservado sus tradiciones sociales, económicas, culturales y políticas y también sistemas normativos propios de territorialidad que ellos reconocen y también tienen una cosmovisión diferente.

Sus usos y costumbres también son diferentes. Sus festividades las guardan muy celosamente, también tienen tradiciones que van desde las cuestiones sociales, culturales hasta cuestiones que tienen que ver con los cultivos; por ejemplo, 90% del maíz que se cultiva en Tlalpan los maíces originarios están libres de trans- génicos.

¿Ustedes van a participar en la elabo- ración de la ley?

Hay toda una organización, si mal no recuerdo algo así como un instituto y se van a hacer foros de socialización. Ya lo anunció la doctora Claudia Sheinbaum en un foro que ella llama Construyendo Diálogos y ahí se va a tratar de dialogar, porque es muy complejo. Tenemos si mal no recuerdo tenemos 193 Pueblos originarios en la Ciudad de México. En Tlalpan sola- mente tenemos nueve y dos más están en proceso.

¿Cómo va a ser esta cuestión del presupuesto. Ustedes tenían un presupuesto destinado a estas comunidades, ahora cómo va a ser?

Nosotros tenemos un presupuesto, el presupuesto se presenta en general, tene- mos varios rubros donde está obras, pero esto no es que se especifique tanto, que se separe tanto para Pueblos originarios no, sino nosotros vemos cuáles son las priori- dades en cuestión de obras, de pavimen- tación en cuestión de reparación por ejemplo de escuelas, de mantenimiento de escuelas , pero es en todo Tlalpan. No hacemos esta separación tajante.