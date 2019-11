Esto debes hacer si trabajas en la CDMX y no te pagan el aguinaldo

Si eres empleado en la Ciudad de México, se pasa el día 20 de diciembre y no te pagan el aguinaldo deberás acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México para recibir orientación y apoyo legal para que tu empresa responda.

Sara Morgan, titular de esta procuraduría, explicó que los trabajadores deben recibir mínimo 15 días de aguinaldo por lo que las empresas están obligadas a pagarlo como límite hasta el 20 de diciembre.

Hasta el 20 de diciembre es el límite para recibir su aguinaldo, pero también existen varias modalidades pueden pagarles antes, pueden pagarle completo el 20 o pueden ponerse de acuerdo si tienen alguna deuda el trabajador para pagar con su aguinaldo parte o la totalidad de la deuda pero sólo con el trabajador de acuerdo, explicó.

“Pueden retirarles hasta el 30 por ciento si es que tienen una deuda contraída con el mismo empleado, pero es lo único que pueden retirarles”, señaló.

Agregó que el aguinaldo por legislación deben ser quince días, pero por contrato colectivo pueden ser más y también es reclamable.

Ojo, si eres trabajador y no te pagan el salario mínimo deberán darte los 15 días de aguinaldo libres de impuestos. Pero el resto de los empleados sí tienen que pagar impuesto sobre el aguinaldo.

En caso de conflicto ¿A dónde acudir?

De 9:00 a 14:30 horas puedes acudir a San Antonio Abad número 32 y ahí recibirás la asesoría correspondiente: “Cualquier trabajador o trabajadora puede acudir con nosotros para hacer el reclamo de su aguinaldo”, expuso la funcionaria.

No tengas miedo de denunciar

“Cuando alguien se acerca con nosotros porque no les han pagado el aguinaldo lo que nosotros hacemos es una conciliación y somos muy exitosos, ¿por qué? Porque a los trabajadores les da pendiente cuando reclaman una prestación puedan ser despedidos y cosa que sí suele suceder, lo que intentamos es que no haya esa agresividad que no sean despedidos y que cobren lo que les corresponde por Ley”, destacó Morgan.

Informó que para que no sean despedidos como gobierno mandan llamar mediante un citatorio por medio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local, y lo que sucede que el empleador manda a un representante legal y el representante legal que generalmente sabe que debe pagar el aguinaldo es a quien le dan la indicación que están violentando un artículo de la Ley.

“Y generalmente pasa que le pagan en ese momento al trabajador. La otra es que si no tenemos una cuestión positiva mandamos una inspección que verifique los estatutos de legalidad de la empresa si con todo eso no funciona el pago del aguinaldo procederemos a la demanda”, indicó.

Todas las empresas y empleadores tienen la obligación de dar el aguinaldo, incluyendo a las y los trabajadores del hogar. Incluye a las compañías de outsourcing y también hay métodos legales para que paguen los aguinaldos.

Preguntas frecuentes





¿Qué es el aguinaldo? Es el derecho de la persona trabajadora a recibir un pago anual, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo? Toda la población trabajadora. En caso de no haber cumplido con el año de servicio, se paga la parte proporcional al tiempo laborado.

¿Qué personas tienen la obligación de pagar el aguinaldo?

Las personas físicas o morales que reciban la prestación de un trabajo subordinado por parte de una persona mediante el pago de un salario.

¿Cuál es el salario que se debe considerar para pagar el aguinaldo?

El salario diario que perciba el trabajador. Cuando se trate de salario variable o por destajo, se toma como salario base el promedio de las percepciones de los últimos 30 días trabajados. En el supuesto de que el salario sea por comisión se considera como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el último año laborado; cuando no se haya laborado el año completo se toma en cuenta el promedio de las percepciones obtenidas durante el tiempo trabajado.

¿Los trabajadores que sean suspendidos o se separen voluntariamente tienen derecho al aguinaldo?

Todos los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldo en parte proporcional con el tiempo laborado.

¿En qué fecha se debe pagar el aguinaldo?

Se debe pagar en los primeros días del mes de diciembre, como máximo el día 20 del mismo mes.

Los trabajadores que sufran un accidente de trabajo tienen derecho al aguinaldo?

Sí, ya que están considerados en plantilla como personal activo durante el periodo que dure su incapacidad, tengan o no Seguro Social.

¿Las mujeres tienen derecho al aguinaldo durante y después del periodo de embarazo?

Durante los periodos de incapacidad por embarazo, las trabajadoras serán consideradas en plantilla como personal activo y sí tienen derecho al aguinaldo. ¿Se puede renunciar al pago de aguinaldo? El aguinaldo es un derecho irrenunciable y todo patrón tiene la obligación de pagarlo.

¿Qué plazo se tiene para solicitar el pago del aguinaldo?

Se tiene un año a partir del día siguiente a la fecha en que el patrón haya incumplido con la obligación del pago de aguinaldo. Esto es, del 21 de diciembre del año generado al 20 de diciembre del año siguiente.

¿Ante qué autoridad se puede reclamar el pago del aguinaldo? Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.