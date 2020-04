Que no cunda el pánico, no hay Ley seca en CDMX, aclara Sheinbaum

No se suspende la venta de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México por lo que las tiendas de autoservicio no deben cerrar ni condicionar la venta, declaró, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria capitalina dijo en su cuenta de Twitter que "No hay Ley seca", esto ante diversas imágenes y mensajes en redes sociales que se han compartido de que estaba prohibida la venta.

"En ningún momento se ha decretado ley seca en la Ciudad por motivo de la declaración de la emergencia sanitaria. Se les pide a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas. Si alguna alcaldía determina “ley seca” se informará oportunamente. Por favor que no haga compras de pánico", dice el comunicado.





Nuevo León en pánico por cese a producción y distribución de cerveza

En Nuevo León se rompió el aislamiento y cientos de regios salieron a realizar compras de pánico de cerveza al anunciarse que las empresas cerveceras pararán producción por el Coronavirus.

"No la frieguen, salir por un six, no hagan compras de pánico, de nada les va a servir acaparar alcohol. Ustedes salen y conflictúan el problema", dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Apenas había anunciado al filo de las tres de la tarde que las cerveceras paran su producción y distribución de cerveza desde el tres de abril, los regios salieron a los expendios de alcohol a hacer filas, aunque muchos negocios iniciaron desde la mañana con las ventas que prácticamente se acabaron.

En los depósitos y supermercados la gente acudió a adquirir la cerveza y llevarla en sus carritos de mandado, mientras que en los llamados autocar las filas de vehículos se presentaron.

En Monterrey y su área metropolitana es normal que a mitad de semana y desde el viernes y hasta el domingo se realizan las llamadas carnes asadas en cada casa, siempre acompañadas de cerveza.

| Con información de David Casas, corresponsal en Nuevo León |