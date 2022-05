¿Qué protocolos de seguridad tiene el Cablebús en caso de emergencia?

Este miércoles un hombre subió a una de las torres del Cablebús Línea 2, que va de Santa Marta a Constitución de 1917, que ocasionó que personal de emergencia del sistema de transporte se movilizara al lugar; sin embargo, éste ya no se encontraba en el sitio.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que debido a que no se encontró al sujeto, que subió a la parte más alta de la torre número 45 cercana a la estación San Miguel Teotongo, no se suspendió el servicio como medida de seguridad.

“De manera inmediata y gracias a la supervisión que se hace de manera permanente, personal de la línea alertó a los servicios de emergencia, quienes a su arribo confirmaron que la persona no se encontraba ya sobre la columna ni en los alrededores. Cabe mencionar que, al no encontrarse la persona, el servicio no tuvo suspensión”, indicó la Secretaría de Movilidad a través de un comunicado.

Así fue el día su inauguración. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Sin embargo, en caso de una emergencia o de riesgo en el Cablebús, ¿cuáles son los protocolos a seguir?

Previo a la inauguración de la Línea 2 del Cablebús en junio del año pasado, el director general de la empresa constructora Leitner, Konstantino Panagiotou, junto con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, presentaron los protocolos de seguridad en caso de emergencia, como un rescate desde las alturas, un sismo o una tormenta eléctrica.

Precisaron que, en caso de un sismo, se activa la marcha de seguridad y en la estación próxima se desaloja a los pasajeros, con el fin de resguardar su integridad. Sin embargo, el servicio puede suspenderse por algunos momentos con el fin de revisar daños en la infraestructura.

El servicio también puede suspenderse en caso de una tormenta eléctrica, para evitar algún incidente mayor. Incluso, en septiembre del año pasado el servicio fue suspendido debido a dichas condiciones climáticas. "Lo de ayer tuvo que ver con una tormenta eléctrica, eso está previsto, es uno de los protocolos, no necesariamente fueron las condiciones de lluvia, fueron las condiciones de tormenta eléctrica”, indicó Lajous.

En caso de una situación en donde los pasajeros se encuentren detenidos a varios metros de altura, el sistema de transporte cuenta también con un protocolo de seguridad y rescate.

En junio del año pasado, la empresa Doppelmayr –que construyó la Línea 1– capacitó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), con el fin de preparlos ante un rescate de personas en hasta 10 metros de altura.

Durante la capacitación, los elementos simularon una situación de rescate y realizaron ascensos y descensos desde la cabina. Incluso, algunas de las personas que participaron en el ejercicio simularon tener crisis nerviosa, con el fin de brindar capacitación integral a los bomberos y elementos de protección civil y de la STE.

Además de este tipo de reacción, el sistema Cablebús también cuenta con tecnología y protocolos de seguridad automáticos para poder trasladar a pasajeros en caso de algún incidente, por lo que la Secretaría de Movilidad precisó que la “capacitación es solo una medida adicional de prevención”.