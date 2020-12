Quejas por fiestas aumentan 698% durante pandemia

Las denuncias por fiestas y disturbios recibidas en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) aumentaron 698.6 por ciento durante la emergencia por Covid-19. De enero al 6 de diciembre de 2019 se atendieron ocho mil 522 llamadas, contra 82 mil 755 en el mismo periodo, pero de 2020.

El periodo analizado corresponde al trabajo del C5 y sus registros que incluyen quejas recibidas por teléfono al 911, siendo esta la vía más utilizada por los usuarios al registrar 80 mil 451 atenciones, mientras que el resto se divide entre redes sociales, cámaras, botón de auxilio y app.

El reporte de disturbios por fiestas, en poder de El Sol de México, da cuenta que de las 82 mil 755 quejas, poco menos de la mitad, es decir 39 mil 229, fueron calificadas por los policías como negativas pues acudieron al lugar y no encontraron el festejo. Además se sumaron 142 llamadas falsas.

De este total de quejas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sólo han confirmado 16 mil 11 fiestas durante 2020. El mayor aumento se observa en la Jornada Nacional de Sana Distancia y durante el Semáforo Naranja.

En la Ciudad de México las fiestas se han elevado desde Halloween y la tendencia al alza se mantuvo en noviembre, pues la curva de reportes se muestra más drástica por las llamadas atendidas. En diciembre, aunque parecía que la curva bajaría, cambió su comportamiento en los últimos días.

Al corte del 6 de diciembre, Iztapalapa acumula dos mil 400 reportes, en Gustavo A. Madero se atendieron dos mil 25 eventos y en Álvaro Obregón, mil 454.

En la alcaldía Coyoacán se denunciaron mil 435 fiestas durante el mismo periodo, en Cuauhtémoc mil 220 y en Venustiano Carranza, mil 84.

Para Xochimilco se atendieron mil llamadas por disturbios de festejos, en Miguel Hidalgo 966, en Benito Juárez fueron 815, en Iztacalco registraron 809 y en Tlalpan acudieron a 711 eventos.

Las alcaldías que menos denuncias registran son Tláhuac, con 583, Magdalena Contreras, con 453, Cuajimalpa, 262 y Milpa Alta, 106. Sin embargo, aunque las llamadas desde estas alcaldías son menores en comparación con el resto de la ciudad, son las que se animaron a denunciar más comparado con 2019.

El año pasado Xochimilco atendió quejas en sólo 69 fiestas, en Magdalena Contreras , 29, en Milpa Alta siete para todo el año y en Tláhuac, 41.

A las 22:00 horas y los días sábados es cuando más llamadas recibe el personal del C5, pero le siguen los domingos a las 00:00 horas.

ALISTAN PROTOCOLO CONTRA FESTEJOS

Con el propósito de impedir que se registre cualquier posibilidad de contagios en las unidades habitacionales, la Procuraduría Social (Prosoc) en coordinación con la SSC, la Agencia de Protección Sanitaria y el C5, está elaborando un protocolo orientado a inhibir la celebración de fiestas, pues siguen en aumento las hospitalizaciones: en un sólo día, del 8 al 9 de diciembre, se ocuparon 106 camas, alcanzando con esto 61 por ciento de ocupación.

Incluso, la Prosoc tiene la facultad de aplicar multas por el equivalente de 10 a 100 veces la unidad de cuenta (de acuerdo con el salario mínimo) de la Ciudad de México y en caso de reincidir, la sanción puede ser doble.

Además, el protocolo irá acompañado de la intensificación de una campaña de concientización en toda la ciudad con carteles en el mobiliario urbano, para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y que si sale use el cubrebocas, que no olvide la sana distancia y que no haga fiestas.

“Cada quien tiene derecho a desarrollar sus actividades, pero de parte de nosotros siempre va a ser esta indicación, que en este momento de alto nivel de contagios la gente evite hacer fiestas”, detalló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.