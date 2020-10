Quieren desaparecer parque lineal en Polanco para abrir paso vehicular

El parque lineal de Ferrocarril de Cuernavaca –que incluye un andador peatonal, ciclovía y áreas verdes– está en riesgo de ser cercenado para abrir un paso vehicular con dos carriles, justo a un costado del Acuario Inbursa, ubicado en el límite de las colonias Irrigación, Ampliación Granada y Granada.

Iván Guerra y Nieves Grimaldo, vecinos de Ampliación Granada e Irrigación, respectivamente, consideran que esta obra inducirá más tráfico al ya caótico corazón del llamado Nuevo Polanco, un área que en los últimos años ha visto crecer grandes desarrollos inmobiliarios y que en los próximos años albergará la embajada de Estados Unidos en México.





En un recorrido por el lugar, señalaron a El Sol de México que esta obra correspondería a una medida de mitigación y compensación de un desarrollo residencial que Grupo Carso hizo en Lago Andromaco 104 y que tiene por lo menos cinco años pendiente. Si bien reconocen que la empresa proyectista ha sido sensible a sus observaciones, no ven con buenos ojos la intervención.

Iván Guerra recuerda que en noviembre de 2019 ya habían hecho observaciones al proyecto, que en ese entonces constaba solamente de un carril vehicular y cruzaba por el parque lineal más cerca de Ejército Nacional. Sin embargo, en julio que se reactivó el sector de la construcción, Iván y Nieves notaron que se había sumado un carril y se movió el paso a la zona de taquillas del Acuario.

“Nosotros lo que habíamos solicitado desde noviembre es que no hubiera un carril adicional. Estamos apelando a su sentido común para que no induzcan más tráfico. Pasó el tiempo, se detuvo por la pandemia y reactivan ahora y reactivan peor: con dos carriles en contraflujo y tres de flujo normal. Hoy volvemos a nuestra propuesta de noviembre, no queremos tráfico inducido”, dice el vecino de la colonia Granada.

Con este paso vehicular se busca dar continuidad de Ferrocarril de Cuernavaca a Presa Falcón, cosa que hoy no ocurre, pero para los vecinos está claro: esto generará un embudo vial en el cruce con Miguel de Cervantes Saavedra y a su vez los efectos podrían impactar con más tráfico en Ejército Nacional. "Va a colapsar la zona", dicen sin dudarlo.

Además, Guerra y Grimaldo temen que el paso vehicular termine siendo un carril una bahía de maniobras y valet parking en beneficio del recinto y el otro para el flujo vehicular. Acusan que gana el Acuario Inbursa, pero no los vecinos. Además se pierde un espacio peatonal y ciclista y una banqueta de escasos 50 centímetros en el ala poniente del recinto.

Con la bahía le están dando al traste, porque uno (carril) será la fila y el otro para que puedan pasarIván Guerra / Vecino de Ampliación Granada

El Acuario Inbursa se inauguró en mayo de 2014. Al corte de listón acudieron el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y el empresario Carlos Slim, a quien se le vinculó con la propiedad del recinto. Sin embargo éste fue creado por Blau Life, empresa que cuatro años más tarde, en octubre de 2018 se fusionó con Ventura Entertainment, el principal operador de parques de diversiones y centros de entretenimiento del país.

“En Presa Falcón, los vecinos de Polanco, de Irrigación saben que tienen hasta 25 camiones sobre el muy maltratado camellón. Estacionan los camiones de las escuelas que vienen al Acuario sobre Cervantes Saavedra, desde Periférico hasta acá”, reclaman.

“Lo que quieren hacer es un acceso vehicular desde Polanco”, insiste Guerra, quien además señala que se pretende ampliar la banqueta de Ferrocarril de Cuernavaca, entre Ejército Nacional y Cervantes Saavedra y dejar dos carriles de flujo.

Y Nieves agrega: “nos dicen que la adecuación es para que de Ferrocarril de Cuernavaca se pueda continuar recto hasta Presa Falcón, pero la gente llega a la lateral de Río San Joaquín, que está congestionada, entonces los automovilistas no se van a ir por ahí, se van a ir por Irrigación, está recibiendo, de ser tranquila nos han colapsado”.

Tanto la alcaldía Miguel Hidalgo como el Acuario acordaron detener la obra sobre el parque lineal para buscar consensos con los vecinos. “Nos han escuchado, han sido afines a nuestra preocupación. El miércoles tuvimos una reunión. Van a retroalimentar todas las observaciones que comentamos y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo para una solución”.