Rapero convoca a motociclistas que inundaron las calles de la CDMX

Los miles de motociclistas que invadieron las calles de la Ciudad de México la noche de este domingo se reunieron para la segunda parte de una rodada realizada hace dos años.

El rapero chilango Eme Mala Fe convocó para las 22:30 horas en la equina de Eje Central y Eje 3 a todos los motociclistas para la segunda parte de una celebración a la que él llamó “Todos Somos Un Sólo Barrio”.

Recomendado para ti: Motociclistas piden NOM para verificar la calidad de neumáticos y reducir accidentes

Más de mil motociclistas rodaron por las colonias Algarín, Obrera y Doctores, en Cuauhtémoc, para llegar al punto de encuentro. Recorrieron Eje Central, Viaducto y Avenida Cuauhtémoc y los capitalinos publicaron en redes sociales los videos.

@SSC_CDMX decenas de motos, realizando contaminación auditiva, disturbios, con menores de edad y sin cascos. Porque se les permite hacer este desmadre? pic.twitter.com/o9tGESHZZw — FARMAMEDICS.SERVICIOS (@farmamedics1) July 17, 2023

También hubo un encuentro en la alcaldía Álvaro Obregón. Según el C5 iniciaron en Avenida Centenario y José Gálvez Moya.

“No es un evento, una marcha ni rodada, es una celebración de ser del barrio, de pertenecer de aquí

“Yo se que a mucha banda le genera, hoy no quiero armas, no quiero robos, no quiero violencia, hoy quiero que la pasemos bien chingón, que salgan, agarren la fiesta y la pasen bien bonito. Hoy quiero celebrar eso, que la banda es bien unida y que estamos bien perros orgullosos de ser del barrio”, dijo el rapero en uno de sus videos publicados en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eme Malafe 🇲🇽"El Equipo Negro" (@ememalafe)

El 5 de marzo de 2021, alrededor de las 22:30 hrs. un grupo de motociclistas realizaron una rodada sobre el Eje uno Norte, Eje Central y Anillo de Circunvalación. Ahí Eme Mala Fe estaba en Tepito cantando para sus seguidores.

Metrópoli Cruce de los ejes 5 Oriente y 6 Sur, entre los puntos con más choques en CDMX

En esa ocasión la policía detuvo a 169 personas, aseguró aproximadamente 80 motocicletas y 3 automóviles. Tres semanas después un juez de control liberó a 69 de los detenidos por los delitos de ataques a la vía pública y la resistencia de particulares.

En la segunda edición de esta convocatoria el rapero explicó que nadie debía provocar a la policía de la ciudad.

“Si ven policía están para cuidarnos, nadie provoque, la tira también es del barrio, salieron de ahí. No quiero sus mamadas de que les avienten cosas, vamos a disfrutar de la fiesta, pero a la primera de que alguien haga sus mamadas se va a la verga”, dijo horas antes de la convocatoria.