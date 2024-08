Raúl Basulto priorizará proyectos de transporte en la Secretaría de Obras de CDMX

Raúl Basulto, próximo titular de la Secretaría de Obras y Servicios en la Ciudad de México (Sobse), adelantó que la movilidad y el Sistema Público de Cuidados serán prioridad para la dependencia que encabezará durante el gobierno de Clara Brugada.

En entrevista, el actual alcalde de Iztapalapa señaló que la Sobse participará en diversas obras de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), una de las principales demandas de los capitalinos.

“La ciudadanía pide, cada vez con mayor insistencia, que se mejoren las condiciones del Metro. Ahí se tendrán que hacer esfuerzos importantes en materia de obra y mantenimiento a las líneas del Metro. Es importante, es clave que se pueda desarrollar ese recurso y ese rubro”, señaló.

El morenista destacó la importancia de invertir en la remodelación del Metro, dando como ejemplo los recursos destinados por la administración saliente en la rehabilitación de la Línea 1, los cuales ascienden a 16 mil millones de pesos.

Desde la Utopía Ixtapalcalli, recién inaugurada en el corazón de Iztapalapa, también señaló que la dependencia buscará dar continuidad al desarrollo de modelos de transporte iniciados por la anterior Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el Cablebús.

“El próximo Gobierno busca desarrollar cinco nuevas líneas de Cablebús, principalmente para atender a la población que se traslada de las periferias de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, de Magdalena Contreras, entre otras. Será uno de los temas principales, el de la movilidad y donde la Sobse tendrá mucha injerencia”, aseveró.

Aunado a ello, el funcionario precisó que la Secretaría de Obras se encargará de crear los espacios necesarios para impulsar el Sistema Integral de Cuidados anunciado por Brugada.

“Este sistema se va a implementar mediante una red de infraestructura y equipamiento en las 16 alcaldías y serán los antiguos Cendis, es decir, un espacio donde principalmente las infancias de 0 a 6 años puedan estar en estos espacios y las madres de familia tengan un lugar donde dejar a los menores. Cuando menos serán 300 espacios que alberguen las estancias infantiles y será parte de este sistema”, refirió.

Otro elemento fundamental para el desarrollo del sistema, precisó, serán las estancias de día para las personas mayores, con las que se busca desarrollar un espacio de ayuda para ese sector.

“Ahí se brindarán servicios, principalmente temas médicos y rehabilitación. Es uno de los temas clave para el próximo Gobierno”, precisó.

De acuerdo con Basulto, otro punto consiste en brindar ayuda a las mujeres y hombres que son cuidadores. “Será un programa al que pondremos mucha atención y beneficiará a todos los capitalinos”, subrayó.

Ante estos retos, el aún alcalde consideró que los primeros 100 días al frente de la dependencia serán cruciales y marcarán un antes y después para el gobierno entrante.

“En materia de obras el plan de gobierno de la licenciada Clara Brugada es muy importante, muy ambicioso, habrá muchas acciones en materia de obras, principalmente habrá cinco rubros que yo estaré encabezando”, declaró.

Basulto reconocido por su trabajo en Iztapalapa con la construcción de las llamadas Utopías, también tendrá a su cargo hacer realidad los 100 espacios de desarrollo integral que prometió Brugada para toda la ciudad.

Ante ello, explicó que la demarcación, la cual suma 13 de estos centros, será el ejemplo a seguir para la implementación del proyecto en las 16 alcaldías capitalinas.

“Para construir las 100 Utopías en la ciudad se tomará en cuenta la densidad poblacional. No habrá el mismo número en Gustavo A. Madero, que en Milpa Alta, además se tomará en cuenta el grado de marginación y pobreza en cada demarcación territorial y la propia infraestructura que las alcaldías tienen. Pero en promedio, todas van a arrancar con un piso de cuatro o cinco Utopías, y a partir de la quinta se tomará en cuenta esos criterio”, precisó.

Aunque no detalló el monto que se requiere para la construcción de las 100 Utopías, Basulto aclaró que será presupuesto de la propia Secretaría de Obras y Servicios, tomado de programas ya establecidos como PILARES y Sembrando Parques.

“El Sistema Público de Cuidados que la Jefa de Gobierno implementará será un programa exitoso, la atención a los niños, la atención a las mujeres y las Utopías, es decir, todo ese gran paquete será la bandera que enmarque el próximo Gobierno que encabece la licenciada Clara Brugada”, refirió.

Basulto es considerado un colaborador bastante cercano de la jefa de Gobierno electa en los últimos años, pues durante su gestión como alcaldesa de Iztapalapa, se desempeñó como director General de Obras y Desarrollo Urbano desde el 1 de octubre de 2018 hasta septiembre de 2023.

En ese entonces, Brugada lo designó encargado de despacho de la demarcación tras solicitar licencia para contender por el gobierno capitalino.

Incluso, al anunciar sus aspiraciones durante su último informe de gobierno, la morenista lo llamó “el hacedor de Utopías” y le encomendó cumplir con los compromisos adquiridos durante su administración.

“Yo no me considero ‘el padre de las Utopías’, yo me considero como un funcionario que ha tenido la visión de poder diseñar y de aportar el conocimiento, la experiencia, para crear estos grandes espacios”, concluyó el arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).