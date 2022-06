Rechazan diputados de CDMX consulta sobre corridas de toros

Integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México rechazaron la propuesta de de la bancada de Morena para que a través de una consulta pública se decida si quedan prohibidas las corridas de toros en la capital del país.

La secretaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, diputada panista Ana Jocelyn Villagrán Villasana, entregó con la representación de activistas antitaurinos y diversos actores políticos, un oficio en las oficinas principales del gobierno capitalino para exigir se hagan valer los derechos de los animales estipulados en la Constitución local y no a través de una consulta popular. Por su parte, el vicecoordinador de los legisladores del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, calificó ese ejercicio como un distractor.

Para el representante popular perredista no es adecuado promover una consulta en torno a la fiesta brava, porque por el momento no se cuenta con los mecanismos para ello, a la vez que aseguró que si no es en la actual II Legislatura del Congreso, “tarde que temprano” se va a lograr prohibir las corridas, porque es irracional permitir el sacrificio de los toros.

“Estamos en un proceso histórico, si no se aprueba en esta ocasión que yo espero que sí, habrá otras Legislaturas más valientes que nosotros o más racionales y lograrán la prohibición”, sostuvo.

La militante del PAN, Ana Villagrán, expuso que los derechos estipulados en la Constitución Política no se consultan y, se mostró en contra de la postura de Claudia Sheinbaum Pardo en torno a las corridas de toros.

“Los derechos no se someten a ejercicios patito como le gusta a Morena, los derechos se cumplen y se pondera la vida de un ser vivo. Es inaceptable que la dirigente de la capital de México intervenga a favor de los taurinos y solape intereses de aquellos que piensan que lo millones de pesos que generan en este acto son válidos