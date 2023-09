Lleva tus residuos eléctricos y electrónicos al Reciclatrón del IPN: sede, fechas y objetos permitidos

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció las fechas para una edición más del Reciclatrón, una jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos para que estos reciban el tratamiento necesario, luego de que su vida útil termina.

Así que si ya tienes televisiones, cámaras y más cosas, te contamos si son aceptadas, así como la sede, horarios y fecha en que se llevará a cabo el evento.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el reciclatrón?

A lo largo del año, se llevan a cabo varias jornadas del Reciclatrón por si hay personas que, aunque tienen la intención de llevar sus residuos electrónicos a veces no disponen del tiempo suficiente para hacerlo.

En esta ocasión, estarán el Reciclatrón se realizará los días jueves 28 y viernes 29 de septiembre. La sede será el IPN Zacatenco, y el ingresó será por el estacionamiento del Centro Cultural Jaime Torres Bodet ubicado en: Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07738 Ciudad de México.

Mientras que el horario en que se podrán llevar estos residuos será de 9:00 a 16:00 horas, ambos días.

Otras de las fechas que faltan son:

Octubre 26 y 27: UAM Azcapotzalco

Noviembre 16 y 17: Universidad Iberoamericana Santa Fe

Basura que puedes llevar al reciclatrón

La lista de residuos eléctricos y electrónicos que puedes llevar al reciclatrón incluye una amplia variedad de objetos que probablemente llevan meses en tu hogar, y que hasta ahora no habías IPN

Aspiradoras

Cámaras fotográficas

Cámaras de video

Discos duros

Escáneres

Faxes

Impresoras

Videocaseteras

MP3

Radiograbadoras y radios

Laptops

Minicomponentes

Mini consolas

Planchas

Tarjetas electrónicas

PDA (computadora de bolsillo, organizador personal o agenda electrónica)

Microondas

Licuadoras

Teclados

Televisiones

Teléfonos fijos e inalámbricos

En tanto la lista de objetos que no puedes llevar, aunque es más corta, debes poner atención pues podrías regresarte a casa con las manos llenas:

Cableado público

Equipos desarmados, rotos o contaminados

Focos ahorradores y lámparas fluorescentes

Módems

Si todavía no has decidido si llevar tus residuos o no, recuerda que los residuos eléctricos y electrónicos que no son desechados correctamente representan riesgos para el medio ambiente.