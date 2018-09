Recursos para la reconstrucción han llegado a la gente, asegura Amieva

México.- Los recursos otorgados al Gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción luego del sismo de septiembre del año pasado fueron destinados a la población y están enfocados a recuperar la vida cotidiana, aseguró José Ramón Amieva Gálvez.

El jefe de Gobierno capitalino afirmó:

Los recursos que nos han dado, el dinero del pueblo que hemos recibido a través del Congreso y que ha sido ejecutado por la Comisión para la Reconstrucción y por instancias como el Instituto de Vivienda (INVI), tienen números positivos, es decir, han llegado a la gente.

"Lo que como gobierno aprendimos, y es el compromiso que hemos adoptado, es que la situación de vulnerabilidad (…) no puede cerrarse completamente hasta que no tengamos ese hogar, hasta que no recuperemos esa vida cotidiana”, subrayó.

Estos créditos otorgados por el @INVICDMX permiten seguir apoyando a las personas damnificadas por el sismo del #19s en su decisión de continuar haciendo su vida en la #CDMX pic.twitter.com/kCvpLpAYXG — José Ramón Amieva (@amievajoserra) 28 de septiembre de 2018

Al encabezar en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento la entrega número 37 de créditos emergentes para la reparación de vivienda, celebró la decisión de las personas de acceder a los créditos sociales que el gobierno capitalino ofrece para mejorar y habilitar sus hogares.

No somos banco ni pretendemos tener una ganancia; lo que queremos es acercar los recursos que les permitan dar esas mejoras, esa habilitación, ese toque personal que solamente ustedes saben cómo lo van a realizar y lo van a realizar para que sea su hogar; eso es lo que hemos señalado.

A su vez, la directora general del Instituto de Vivienda, Itzel Arizabalo Priego, subrayó que estas acciones cumplimentan las instrucciones del jefe de Gobierno para quien los damnificados son una prioridad.

Refirió que con los 200 créditos entregados que benefician a más de 800 personas, el Invi suma siete mil 571 acciones en favor de la reconstrucción.