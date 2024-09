Reducirán tiempos de traslado con reapertura de conexiones en Línea 1

A las 15:00 horas de ayer, usuarios del Metro pudieron utilizar nuevamente las estaciones Balderas y Salto del Agua de la Línea 1, cerradas desde hace nueve meses por trabajos de remodelación y mantenimiento.

Uno de los primeros usuarios fue Augusto Neri, estudiante de Ingeniería en Computación en la UAM Cuajimalpa y quien también se dedica a crear unidades de transporte público a escala con piezas de lego.

El joven esperó afuera de la estación Balderas con una réplica del NM22, uno de los trenes más modernos del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) y que da servicio a las 13 estaciones activas de la L1, incluida la terminal Pantitlán.

CDMX Suspenden servicio en estaciones de la Línea 9 del Metro

En armar la réplica, con solo tres de los nueve vagones que conforman este tren, tardó cerca de tres meses, y utilizó más de 300 piezas de lego.

“Estos trenes son los más rápidos y modernos del Metro, son fabricados en China y ensamblados en Querétaro. Son unos trenes que ayudan a que lleguemos más rápido. Que hayan abierto estas dos estaciones es un buen avance porque ayudan a muchas personas a moverse a varios puntos de la ciudad por sus transbordos. Reducen mucho el tiempo”, dijo a El Sol de México.

Augusto vive en la colonia Balbuena y estudia en Santa Fe, por lo que la apertura de estas dos estaciones le favorecerán. Antes, detalló, tomaba un microbús cerca de su casa que lo dejaba en Balderas y luego abordaba un RTP con dirección a Cuajimalpa. Ahora podrá tomar directamente el Metro desde Balbuena o Moctezuma y bajar en Balderas para tomar transporte público.

Puede interesarte: Reabren Balderas y Salto del Agua de la L1 después de nueve meses

Balderas y Salto del Agua beneficiarán a 200 mil usuarios al día, de acuerdo con autoridades capitalinas, ya que es conexión con la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad; y con la Línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, consideradas como líneas de gran afluencia.

“Un porcentaje muy elevado de usuarios son habitantes (...) de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, de la zona fronteriza con el Estado de México, y muchos habitantes del Estado de México que trabajan en la ciudad. Ahora ya pueden realizar un viaje continuo, mucho más cómodo”, señaló el jefe de Gobierno, Martí Batres, durante el evento de reapaertura.

A las 13:25 horas, el mandatario local, en compañía del director del SCT, Guillermo Calderón; el secretario de movilidad, Andrés Lajous; así como otros funcionarios locales, ingenieros y trabajadores del Metro, realizaron el primer recorrido con pasajeros en las dos estaciones.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

El traslado apenas duró un minuto de estación a estación, ya que autoridades locales aseguraron que los viajes serán más rápidos debido al cambio de 150 kilómetros de rieles, 62 mil durmientes, 100 mil toneladas de balasto, 26 aparatos cambio de vía, todo el sistema de drenaje, reparación de mil 409 goteras y filtraciones, cambio del suelo de estaciones, taquillas.

Asimismo, señaló que se integraron nueve trenes más, por lo que serán un total de 19 convoyes para realizar viajes aproximadamente de 25 a 35 minutos.

Alejandra Estevez, otra usuaria, afirmó que reducirá a la mitad los tiempos de traslado que ha padecido desde noviembre pasado, cuando el tramo de Salto del Agua a Observatorio fue cerrado para su remodelación.

“Ya es casi el año de que me hago una hora de mi casa a mi trabajo, cuando antes eran 25 o 39 minutos. Yo voy de Candelaria a Salto del Agua y era directo. Ahora he tenido que irme en la Línea 4 a Santa Anita, transbordar a la Línea 8 y bajarme en Salto del Agua. Hacía dos transbordos y era una hora”, relató.

Enrique también se mostró entusiasmado, ya que idealmente su trayecto es de Pantitlán a Balderas; 13 estaciones que antes le tomaba media hora en recorrer, y que ahora es más de una hora.

Foto: Ivonne Rodriguez / El Sol de México

“No sabía, no me lo esperaba. Vi la estación abierta y dije 'voy a entrar no pasa que me saquen', pero ya vi los trenes funcionando, ya hasta le llame a mis hijos para que ya no usen el RTP o caminen. Hoy si voy a llegar más rápido a mi casa y descansar”, dijo.

Y es que Enrique, desde noviembre hasta la mañana del viernes, salía de Pantitlán bajaba en Isabel la Católica y caminaba hasta Balderas, pues tomar el RTP no era opción, ya que tardaba hasta 40 minutos en una distancia de 20 minutos caminando.

“A lo mejor a otra gente no se le hace mucho tiempo caminando casi tres estaciones, pero con las prisas, el tráfico, y el cansancio del trabajo, se vuelve una rutina difícil”, comentó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

De acuerdo con autoridades capitalinas, las siete estaciones restantes de la Línea 1: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio continúan en trabajos de remodelación, por lo que no proporcionaron una fecha para su próxima apertura.

Ese tramo alberga un transbordo más, que es el de la Línea 9 y 7. En total existen siete conexiones, las cuales ya están habilitadas casi todas