Registran poca afluencia en módulos de vacunación contra Covid-19 en CDMX

Este martes inició la vacunación del refuerzo de las personas de 50 a 59 años de edad en la Ciudad de México y se observó que pocas personas asistieron lo que se reflejó en una rapidez en el ingreso, así como en la salida con un máximo de 30 minutos dentro de dos sedes, Ciudad Deportiva y Palacio de los Deportes.

Sólo este lunes se tenía programado asistieran las personas que tuvieran en su apellido la primera letra A, sin embargo, asistieron algunos con otra inicial pues querían recibir pronto la tercera vacuna, ante los contagios masivos que se han dado a conocer por Ómicron en México.

Es el caso de Guadalupe Vázquez, habitante de la alcaldía Iztacalco, a quien le tocaba el jueves, pero prefirió adelantarse, porque ya quería su refuerzo y fue a preguntar si le permitían por lo que logró obtener su dosis de AstraZeneca.

“Es que nos toca el jueves, fue acompañada por su esposo, y lo que yo quería era ya tenerla, la verdad, y por eso venimos a ver si nos la ponían. Esto del Ómicron está fuerte y no queremos contagiarnos”, expresó.

En diciembre del 2020 les dio Covid y su mamá perdió la vida, todavía no llegaba la vacunación, por lo que le hubiera gustado que esas dosis ya existieran en ese entonces.

“Me hubiera gustado ya estuviera la vacuna, mi papá la libró a sus 85 años de edad y mi mamá tenía 84 años de edad, pero bueno, ahorita tenemos que actuar y acudimos en cuanto abren la vacunación, en esta y en las otras dos”, platicó a El Sol de México.

Algunos no pudieron recibir la vacuna, porque el personal tenía la orden de vacunar sólo a aquellos que tuvieran mínimo seis meses con su última dosis, y este es el caso de Víctor Manuel.

“Me dijeron que debo tener seis meses vacunados, pero no me dicen para cuándo debo asistir, pues me esperaré a que me la pongan, me dicen que me falta un mes y es una lástima, porque en mi trabajo, en la alcaldía Tlalpan nos están obligando a trabajar a pesar que son personas con vulnerabilidad”, expuso.

Dijo necesitar el refuerzo para sentirse más seguro, ya que el virus ahorita le está dando a todo mundo, y hasta el momento no le ha tocado enfermarse en ninguna de las olas Covid-19.

Él tiene 58 años de edad, por lo que siempre se ha cuidado, y ha evitado andar en aglomeraciones, usa cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Rocío Estrada acudió al Palacio de los Deportes, describió la atención como “rapidísimo”, estando máximo 15 minutos adentro.

“Espero que con este refuerzo si me da la infección, por lo menos sea más leve que otras veces”, mencionó.

Carolina es de la alcaldía Cuauhtémoc y fue a la sede de Ciudad Deportiva, también resaltó la buena atención del personal médico y el tiempo, pues en 20 minutos ya estaba saliendo hacia su casa con el refuerzo.

“Por el Covid no me tocó perder familiares, pero por lo menos 15 conocidos perdieron la vida, ojalá hubiera llegado antes la vacuna y no hubiéramos perdido a tantos”, recordó con un poco de tristeza a sus amistades.