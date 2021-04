CDMX alista censo para vacunar a personal educativo; te decimos cómo registrarte

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que se prepara un censo para conocer cuántas personas trabajan en el sector educativo en la Ciudad de México y de esta manera puedan ser vacunados contra Covid-19 para el regreso a clases presenciales.

La mandataria aclaró que tiene la información de los docentes, pero el proyecto de vacunación también contempla al personal educativo que trabaja en las escuelas como directores y personal administrativo.

"Se tiene directamente la información de los docentes, pero obviamente se tiene que incorporar a todos los trabajadores para la apertura de clases”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa virtual.

¿Cómo registrarse?

El registro será mediante la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las autoridades enviaron un correo a docentes, directores y supervisores de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, públicas y privadas en donde tendrán que acceder a esta liga para hacer el registro.

Los docentes tendrán que tener a la mano la siguiente información:

Datos del Centro de Trabajo:

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Nombre del Centro de Trabajo

Datos personales:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono fijo o celular

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

Las autoridades indicaron que el registro será "a más tardar" el próximo 16 de abril.

Recuerda, la liga es: https://preinscripciones.aefcm.gob.me:9011/APP/-AEFCM-900-002/login/

Reportan fallas

Como ocurrió en la primera convocatoria para adultos mayores, el sitio de registro para el personal educativo presentó fallas al intentar ingresar a la liga.

En redes sociales, usuarios denunciaron este 15 de abril que la página no abre o tiene errores al momento de ingresar la información.

"La plataforma para el registro no está funcionando. No logra cargar la página y cuando lo logra hacer no me guarda los datos, me aparece error", insistió una usuaria.

