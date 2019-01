Va regulación a servicio de bicis y monopatines: Semovi

El servicio de las bicis y monopatines en la Ciudad de México se regulará y en una primera etapa se brindará a las empresas 45 días de permiso temporal a cambio de que compartan información de la operación de sus unidades, declaró, Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La población puede solicitar este servicio desde un dispositivo móvil, además se puede observar en las principales avenidas como Reforma que las dejan estacionadas en cualquier espacio público, pero hasta la fecha el gobierno capitalino no tiene ningún registro pues la anterior administración no se encargó de regularlo.

“Estamos a unos días de emitir permisos temporales para aquellos que cumplan las normas de operación mínimas, esos permisos temporales que se van a hacer de 45 días, tienen como primer objetivo que compartan la información de la operación con la autoridad”, explicó.

Agregó que para hacer la regulación primero necesitan saber cuántas unidades circulan y cómo operan en la capital.

Adelantó que el segundo paso será la colocación de un límite del total de unidades que podrá operar cada empresa además de una determinación de cuáles son los lugares donde no pueden dejar bicicletas y patines.

“En la administración anterior se plantearon como programas piloto, que harían una evaluación, sin embargo, de esa evaluación no hay documentación. En algunos casos también se pidieron permisos que no sabemos, para el programa piloto, porqué no fueron otorgados aunque tal vez sí cumplían”, señaló.

Aseguró que desde Semovi se van a poner las reglas claras y, a quien cumpla con las condiciones básicas de operación, se le podrá otorgar el permiso.

Lajous manifestó que quienes nos cumplan con estos requisitos serán retirados de la operación de servicio quitándoles el permiso. Al final de estos 45 días de permiso temporal se anunciará como se dará la regulación.

