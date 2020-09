Renovarán, otra vez, alberca olímpica

La alberca Francisco Márquez dentro del complejo Olímpico México 68 será sometida a un nuevo intento de renovación y mantenimiento de sus instalaciones por parte de la alcaldía Benito Juárez.

A través de la gaceta capitalina, se emitió la convocatoria a las empresas interesadas en la “Rehabilitación y mantenimiento de la alberca Olímpica Francisco Márquez en el completo Olímpico México 68” que deberán ofrecer un proyecto con un costo de hasta 15 millones 502 mil 157 pesos.

No es la primera ocasión en la que este recinto deportivo donde Felipe “Tibio” Muñoz puso muy en alto el nombre de México en la órbita internacional, recibe recursos para su constante renovación.

La intervención más reciente ocurrió en esta misma administración, a cargo de Santiago Taboada, en la que se pactó el mantenimiento y rehabilitación del complejo, pero en su exterior. El contrato fue firmado en noviembre del año pasado por 40 millones 147 mil 831 pesos.

A finales de 2017, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera inauguró la remodelación de la alberca acompañado del delegado Christian Von Roerich. En un evento público confirmaron la inversión por más de 26 millones de pesos, aunque el contrato terminó en un gasto total de 83 millones 333 mil pesos.

Pero en estos trabajos existieron irregularidades en pagos, multas a quienes entregaron tarde la remodelación y que la remodelación no quedó concluida. La Auditoría Superior de la Federación a través de la revisión 2017-B-09000-15-0754-08-001 explicó que se constató que la obra no está concluida ni se aplicaron las penas convencionales por incumplimiento en tiempo de entrega de la obra por un importe de 5.4 millones de pesos, asimismo, se comprobó que se pagaron conceptos de obra no ejecutados por un total de 6.1 millones de pesos.

Fue entonces que se envió a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México una recomendación para realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no atendieron los acuerdos.

Con este historial, usuarios de la alberca olímpica esperan que en este sitio que ha sido anfitrión de competencias internacionales no se repita el olvido a las instalaciones. La nueva obra deberá iniciar el próximo 7 de octubre y tendrá que terminar el 31 de diciembre.