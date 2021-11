Renuncia secretaria de Turismo de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia al cargo este sábado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue aceptada.

Esto, luego de que el comunicador Darío Celis informara que la funcionara fue detenida en el Aeropuerto de Guatemala el pasado viernes por introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo.

Mientras la jefa de @GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX, @LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo. — Darío Celis (@dariocelise) November 6, 2021

“Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, señaló el gobierno capitalino a través de un comunicado.

El Gobierno de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/7hpzIdvTk3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 6, 2021

Arremete con demanda por daño moral

En su cuenta de Twitter, la titular de la Secretaría de Turismo aseguró que no fue detenida y que no cometió ninguna actividad ilícita.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado. Es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”, informó en su red social.

. @dariocelise Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral. — Paola Félix Díaz (@LaraPaola1) November 6, 2021 Buenas tardes @LaraPaola1, en efecto tengo pruebas de lo que he dado a conocer. Le agradezco su autorización expresa para difundirlas cuando yo lo considere. — Darío Celis (@dariocelise) November 6, 2021

Posteriormente, pidió al columnista Darío Celis presentar pruebas de sus dichos, pues de lo contrario sería demandado por daño moral.

“Darío Celis, si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral.