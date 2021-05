Reportan en riesgo a más de 50 mercados en CDMX

Un total de 52 mercados, de los 329 que hay en la Ciudad de México, se encuentran en alto riesgo debido al mal estado en el que se encuentran sus instalaciones, por lo que requieren intervenciones mayores, revisiones en instalaciones eléctricas, de gas o hidráulicas de manera urgente, según el Atlas de Riesgos de la capital.

De acuerdo con el reporte, algunos mercados que requieren intervención urgente son el de San Francisco Culhuacán y Mercado Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán; Mercado Melchor Ocampo (Medellín), en la Cuauhtémoc; Mercado Melchor Muzquiz, en Álvaro Obregón; Mercado Mixcoac, en la Benito Juárez; San Cosme, en Cuauhtémoc; y Xochimilco Anexo, en la alcaldía Xochimilco.

Estos últimos tres mercados (Mixcoac, San Cosme y Xochimilco Anexo) ya habían sido señalados desde el año pasado de que requerían una intervención urgente; sin embargo, a la fecha sigue apareciendo con alerta. Además, hubo un incremento, pues en enero del año pasado los secretarios de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani; y de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, Myriam Urzúa; informaron que sólo 28 eran los que requerían intervención urgente.

Uno de los mercados que ha sido afectado por la falta de intervención en su estructura es el de La Moderna, en la Benito Juárez, del cual su techo se desplomó en 50 por ciento luego de una fuerte granizada registrada el pasado 28 de abril, lo que causó que 181 locatarios tuvieran que abandonar el inmueble y buscar la manera de instalarse en los alrededores para continuar su venta.

Incluso, la misma alcaldía Benito Juárez informó a este diario que ya estaba programada la rehabilitación del mercado para el mes de marzo, antes de la afectación de abril; sin embargo, ésta no se desarrolló. Y aseguró que para diciembre de este año está programada la conclusión de los trabajos en el inmueble.

NO RECIBEN APOYO

En un recorrido realizado por El Sol de México en el Mercado La Moderna, locatarios aseguraron que no han recibido el seguro de desempleo que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) se comprometió a darles, a pesar de que han entregado los documentos que les ha pedido la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la cual lleva el censo de los beneficiarios y que contabiliza 521 trabajadores que deberían ser beneficiado con el apoyo de dos mil 724 pesos durante cuatro meses.

Incluso, señalaron que apenas la semana pasada la alcaldía instaló 20 módulos a un costado del mercado para que comerciantes pudieran tener un espacio para comercializar sus productos; sin embargo, estos son insuficientes –pues son 181 afectados– y además no cuentan con las medidas básicas para operar, como luz y agua, por lo que locatarios se han tenido que organizar para habilitar estos lugares.

Además, mencionaron que han tenido que invertir hasta cinco mil pesos cada uno para la compra de lonas, mesas, sillas y hasta en la renta de locales de la periferia para poder guardar los refrigeradores y congeladores. Algunos, aseguraron, hasta deben dinero en la Central de Abasto, pues apenas hace dos semanas pudieron regresar a trabajar.

“Hace una semana vinieron para ver si estábamos en el padrón y muchos no estamos, desconocemos el por qué no estamos, porque entregamos todos los documentos. El día que cayó el techo, ese día entregamos los papeles y apenas esta semana nos dan las listas y no aparecemos en los beneficiarios”, indicó Ana Isabel Hernández, carnicera que labora en el Mercado La Moderna.

En tanto, María del Carmen Moreno González, vendedora de jugos y licuados del local 123, señaló que incluso le dieron un número de folio para cobrar el apoyo; sin embargo, tampoco apareció en las listas de entregas del seguro de desempleo.

“Vino una persona de la Sedeco y comentó que los que no salíamos en esta lista íbamos a salir hasta el próximo mes; esa es mi esperanza”, dijo.

En la misma situación se encuentra Martín Velázquez Galindo, comerciante del local 42, quien señala que a pesar de haber solucionado el problema de sus documentos en días pasados, no pudo ser beneficiario del apoyo del seguro de desempleo. “Resulta que tenía problemas con unos papeles y fui a la alcaldía a arreglarlos, después entregué los papeles a los de la Sedeco, pero aún así no he salido en las listas”, mencionó.

RETRASOS EN PAGOS

La Sedeco, a través de su oficina de comunicación social, señaló a este diario que son 521 personas, entre ayudantes y propietarios de los locales del Mercado La Moderna, los que serán beneficiados por el seguro de desempleo.

“De los 521 todos deben de haber podido cobrarlo, si por alguna razón se dieron de alta en el censo tiempo después, puede que por eso se retrase su pago, ese tema ya sería con STyFE, que son quienes ponen el recurso”, indicó la Sedeco.

El Sol de México buscó en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Trabajo local para saber cuántos apoyos han entregado; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no brindó información al respecto.