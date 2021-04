Reportan largas filas y mala organización en centros de vacunación en Iztapalapa

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó a través de sus redes sociales que se han presentado largas filas en los centros de vacunación ubicados en Iztapalapa, por lo que pidió a los capitalinos respetar el día de vacunación asignado de cuerdo con el apellido.

"Hemos tenido algo de filas en algunos centros de vacunación en Iztapalapa. Les pedimos a las personas adultas mayores de esta alcaldía que nos ayuden respetando en la medida de lo posible el día de vacunación por la primera letra del apellido", expresó la funcionaria.

Este viernes comenzó la jornada da vacunación las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, iniciado con las personas cuyo apellido tienen por primera letra la A, B o C.

Las acciones de inoculación continuarán en ambas delegaciones hasta el próximo 6 de abril. Para evitar confusiones, Claudia Sheinbaum compartió el siguiente calendario de vacunación:

A, B, C ➡ 2 de abril

D, E, F, G ➡ 3 de abril

H, I, J, K, L, M ➡ 4 de abril

N, Ñ, O, P, Q, R ➡ 5 de abril

S, T, U, V, W, X, Y, Z, sin apellido paterno y rezagos ➡ 6 de abril

Foto: Omar Flores

De acuerdo con reportes de ciudadanos, en Iztapalapa, tanto en el deportivo Santa Cruz Meyehualco, como en la Sede de Servicios de Transportes Eléctricos, la desorganización se hizo notar, pues se registraron largas filas tanto de automóviles como de personas para ingresar a las sedes de vacunación, además de que las citas no fueron respetadas.

A través de las redes sociales, las quejas tampoco se hicieron esperar, pues hubo usuarios que respondieron al tuit de la jefa de gobierno asegurando que, debido a que la gente no respetaba su fecha asignada, las vacunas se terminaron en el deportivo Santa Cruz Meyehualco, aunque esto no ha sido confirmado por el gobierno capitalino.

Asimismo hubo quienes señalaron que, sin explicaciones, su fecha de vacunación fue cambiada de un día a otro mediante un mensaje de texto.