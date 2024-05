Repuntan intentos de fraude en cajeros de la CDMX

Los casos de personas dedicadas al fraude con tarjetas bancarias o dinero falso repuntaron de enero a mayo de este año en la Ciudad de México, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Con base en una revisión de los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las actividades de esos delincuentes, a los que llama desplazadores, este año la corporación lleva al menos 25 casos atendidos contra cuatro registrados durante los primeros cinco meses, pero del año pasado.

La policía ubica distintas formas en las que operan los desplazadores. Una de ellas es que acuden a la zona de cajeros automáticos de un banco y están a la caza de personas de la tercera edad, a quienes les ofrecen ayudarlos a hacer su operación, les piden su clave bancaria, pero luego les quitan su tarjeta original para cambiarla por una falsa. Con el plástico en su poder van a otra oficina, teclean el NIP y saquean la cuenta de la víctima.

Los desplazadores también estuvieron activos en 2022, cuando la policía capitalina intervino en 17 casos en los que estas personas manipulaban en forma sospechosa los cajeros automáticos de sucursales bancarias o tenían en su poder tarjetas cuya legítima propiedad no acreditaron.

Aestas personas también les basta con colocar una tira de plástico negra en el dispensador del cajero, lo cual evita la salida del efectivo, aunque la pantalla del equipo reporta la entrega.

Cuando todo falla, estas personas deciden usar herramientas como desarmadores, martillos y limas, de las conocidas como formón, para intentar abrir los cajeros automáticos y saquearlos.

Del total de los 46 casos que la SSC atendió entre 2022 y 2024, detuvo a cuatro mujeres y 32 hombres. Cuatro son de Venezuela, a uno de ellos, de 47 años, ya lo encarcelaron por falsificar títulos al portador y tarjetas bancarias. Otro es ciudadano cubano y uno ciudadano peruano, él también estuvo en un reclusorio acusado de falsificación de cheques.

Estas detenciones a cargo de policías capitalinos o adscritos en la Bancaria e Industrial en flagrancia, ya que los monitoristas les avisan a los elementos cercanos a las sucursales bancarias que hay personas que manipulan inusualmente los cajeros y cuando llegan los revisan y les encuentran tarjetas bancarias. En todos los casos de aprehensiones estas personas no demuestran la propiedad legal de las tarjetas.

Los objetos asegurados durante el total de capturas son 114 tarjetas bancarias, tres tarjetas falsas, 13 trampas para cajeros automáticos y herramientas, como formones, picos, martillos y desarmadores, entre otros, que los delincuentes usan en sus intentos de abrir los cajeros.

Además, los bancos ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero son donde más operaciones de desplazadores detectó la policía entre 2022 y 2024, ya que acumuló 13 casos. Le sigue Benito Juárez con nueve, Cuauhtémoc con siete y Azcapotzalco con tres.

Las recomendaciones de la SSC local son que antes de realizar alguna operación, en caso de observar algún objeto inusual en las máquinas expendedoras de dinero, eviten su uso y pidan apoyo al policía de guardia o a los empleados del banco, así como presentar su denuncia ante las autoridades ministeriales.

“De preferencia debes utilizar una sola tarjeta al realizar la operación, no aceptar la ayuda de ningún extraño, no compartir tus claves o nips; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y de preferencia acudir acompañado para retirar dinero”, sugirió la corporación.

También aconseja que el cuentahabiente verifique sus datos antes de usar el cajero, ya que ocasionalmente hay personas que observan los movimientos que realizan, no introducir el plástico si el cajero marca fuera de servicio, acudir a hacer las operaciones en horarios concurridos y guardar o destruir los comprobantes debido a que contienen información bancaria.