Rescatarán unidades de interés social en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales que prevé la entrega de tres mil pesos por cada vivienda para realizar mejoras.

La funcionaria aclaró que los recursos no se entregarán a cada vivienda sino a través de su comité de administración para implementarlos en mejoras en parques, calles, andadores, infraestructura hidráulica y sanitaria, cuidando del medio ambiente y mejorar la imagen urbana.

En conferencia de prensa, la titular de la Procuraduría Social de la capital, Patricia Ruiz Anchondo, señaló que el programa contempla beneficios para 208 unidades habitacionales con más de 20 años de antigüedad, entre ellas, las que se construyeron después del sismos de 1985.

En total, el programa tiene un presupuesto de 240 millones de pesos que se distribuirán en las unidades habitacionales de las 16 alcaldías, con beneficios para 80 mil viviendas.

Señaló que existen indicios de desvío de recursos de la administración pasada, por lo que se hará una auditoría para verificar el destino de los recursos.

Aseguró que existe un desorden muy grande y ejemplidicó que en la administración anterior todos los proyectos requerían ampliación de recursos, porque nunca les alcanzaba o la entrega a unidades habitacionales que no son de interés social.

Foto: Cuartoscuro

“Vamos a tener un área técnica, de hecho ya la tenemos en la estructura del programa, que va a revisar y va a supervisar los proyectos y va a establecer los costos, también, con los alcances de los recursos que tenemos, para qué vamos a utilizar bien los recursos asesorando a los vecinos, no permitiendo la desviación.Y esto pues porque, realmente se han desviado los recursos del programa. Hemos encontrado que destinan recursos para unidades habitacionales que no son de interés social, por ejemplo, o para obras que no necesariamente son las más urgentes y necesarias para la gente”, puntualizó.

I NDAGAN DESVÍO

Esta procuraduría también ha sufrido por el desvío de recursos registrado desde administraciones pasadas.

La mandataria capitalina explicó que se encontraron adeudos con los recursos para las unidades por lo que la Contraloría General realizará auditorías.

CDMX Pugna por obras en el parque Hundido

Mientras que Anchondo explicó las irregularidades halladas. "El procurador tiene la facultad de ampliar los recursos cuando es necesario. En este caso, se le ampliaba a todas los recursos, nunca alcanzaba, tenemos ahí sospechas de que algo estaba ocurriendo".

Detalló que había unidades habitacionales que no eran de interés social y que recibieron recursos, incluso por encima de lo estipulado para realizar la obra. Por otra parte también existió la entrega de dinero insuficiente y lo ejemplificó con la entrega de 900 pesos por vivienda sin destinar más hacia las obras de áreas comunes.

Acusó que para el ejercicio de 2017, los recursos se entregaron hasta el onceavo mes, situación que prendió las alarmas ante el subejercicio.

"Cuando nosotros llegamos ellos tenían un universo planteado de más de 500 unidades habitacionales y únicamente le dieron el anticipo a 470", dijo.Con información de Notimex