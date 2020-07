Restauranteros lanzan campaña para reactivar economía tras Covid-19

Este miércoles reabren, después de casi 100 días, los restaurantes de la Ciudad de México y para reactivar lo más pronto posible la economía del sector –tanto de restauranteros como de empleados- la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación Mexicana de Restaurantes y el Directorio de Cadenas de Restaurantes (Dicares) lanzaron la campaña Sirviendo a México.

“Para los mexicanos, juntarnos a comer es mucho más que comer. Así que hoy, más de dos millones de personas que trabajamos en la industria restaurantera necesitamos que nos ayudes ¿cómo? Simplemente haciendo eso que tanto te gusta hacer: venir”, esa es la filosofía de la campaña que será estrenada este miércoles a las 11 de la mañana.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Sin embargo, no todo son noticias positivas. En comunicado conjunto las tres organizaciones advirtieron que de las 670 mil unidades económicas dedicadas a la venta de alimentos preparados en México, cerca del 96 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas y 20 por ciento no abrirán debido a que no soportó lo que el sector considera “la crisis más profunda en toda su historia”.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“No ha sido fácil sortear esta crisis, pero lo hicieron sabiendo que durante los últimos casi cuatro meses la prioridad fue otra. La industria se comprometió con el país cerrando sus operaciones, absorbiendo todos los costos asociados que eso implica. Tratando se seguir en contacto con clientes a través del servicio a domicilio, donando cientos de miles de comidas a trabajadores de la Salud y repartiendo toneladas de comida en despensas para apoyar a los trabajadores de la industria restaurantera”, señalaron en un comunicado.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Por eso lanzaron un llamado de ayuda a la ciudadanía para que a partir de este miércoles acuda a consumir al restaurante de su preferencia, respetando las medidas sanitarias como aforo al 30 o 40 por ciento según las condiciones del lugar, distancia de 1.5 metros entre mesas, uso obligatorio de cubrebocas, evitar los menús físicos, fomentar el pago electrónico, no fomentar aglomeraciones, entre otras.

Este miércoles a las 11:00 horas será lanzado el video de la campaña a través de YouTube.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts