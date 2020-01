Retrocede diálogo en la Prepa 9

Se mantiene el paro indefinido de labores en la Preparatoria número 9 de la UNAM que hasta el momento lleva ya dos meses. La Rectoría había logrado que se instalara en el plantel personal de la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD), pero ayer le prohibieron el paso porque las estudiantes desconfiaron de las dos mujeres que la integraban.

En redes sociales circuló la convocatoria con fecha 13 de enero donde se lee: Se les informa a la comunidad que del 13 al 17 de enero, de 10:00 a las 15:00 horas, estará instalado en el plantel el módulo de la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México, para brindar asesoría jurídica y psicológica a la comunidad, a fin de facilitar la presentación de denuncias.

El campus, ubicado en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, entró en paro de 48 horas el 12 de noviembre del año pasado, tras una asamblea estudiantil en la que se advirtió que si no había respuesta a sus peticiones de sancionar y despedir a los alumnos y maestros acosadores la protesta se convertiría en indefinida.

Ayer se volvieron a presentar dos mujeres del equipo de la UNAD, una de ellas había acudido un día previo donde sólo atendieron a un familiar de una de las alumnas.

Pero ya no les pareció a los estudiantes que ingresaran porque entre la comunidad lo platicaron y acordaron que no volvieran porque las estudiantes no se sintieron cómodas con la presencia del equipo de la UNAM.

Dos jóvenes con el rostro cubierto, uno incluso con una máscara antigas, comentaron a las dos mujeres que no era posible que ingresaran este martes porque las estudiantes no querían.

El equipo de la UNAD insistió en conocer qué les había incomodado, pero no les dieron detalles.