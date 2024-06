Revive batalla por un terreno en Bosque de Chapultepec

Una vieja batalla legal por un terreno ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec revivió esta semana en la Ciudad de México.

Doble Vía El Zoológico de Chapultepec tiene nuevos habitantes, conoce a los tres cachorritos de jaguar

La legisladora y presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido pidió a la jefatura de gobierno y a la Consejería Jurídica y Servicios Legales, defender alrededor de cinco hectáreas del Bosque de Chapultepec que pelea la inmobiliaria Trepi.

La diputada local explicó que hace unos días el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, emitió un oficio con la sentencia del amparo 1321/2007 promovido por la inmobiliaria, y dirigido a la dirección del Congreso, para que en un lapso de 10 días se realice el cambio de suelo de área verde a uso de suelo habitacional.

Metrópoli Zoológico de Aragón da la bienvenida a jirafa bebé

El predio reclamado está ubicado en Montes Apalaches 525, colonia Lomas de Chapultepec, y fue expropiado por la administración del entonces Distrito Federal en 1992 para que formara parte del bosque, pero durante más de siete años no se pagó a sus dueños por el territorio y tampoco se le dio un uso y cuidado por parte de autoridades.

Antes de esta resolución, la pelea jurídica estuvo en manos de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El Sol de México informó en abril de 2019 que Sheinbaum se comprometió a recuperar todos los predios disputados en tribunales o invadidos de la tercera sección. También el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó del tema: "No se va a privatizar el Bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales. No van a haber negocios inmobiliarios como era antes, al amparo del poder público. Eso ya se terminó", afirmó entonces.

Ahora Gabriela Salido reprocha que la tercera sección de Chapultepec ha sido la más abandonada de todo el bosque y si las autoridades de gobierno pasado o actuales hubieran prestado atención no estaría en riesgo una parte del área verde. Y enfatizó que actualmente estas cinco hectáreas permanecen separadas del resto del bosque.

“Previo a la imposición de una multa, con apoyo a los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparos abrogada, se concede al Congreso de la Ciudad de México un plazo de 10 días para que autorice la modificación”, se lee en el oficio.

“Nunca se le da el uso propiamente porque la tercera sección nunca ha sido habilitada y no solamente eso sino que no se pagó al propietario. Y pues inició otro procedimiento para que se le permita construir”, rechazó Salido. Ahora espera que la jefatura de gobierno se involucre en la defensa del pulmón y que la ciudadanía se sume. La última vez que los vecinos de la zona participaron fue hace cinco años.

La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra para decidir si se autoriza el cambio de suelo y eso significa dar paso a un desarrollo inmobiliario dentro del Bosque de Chapultepec o dejarlo como área verde protegida y que se garantice su cuidado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Nosotros pensamos que con el análisis de la Corte va a ser suficiente para hacer evidente que hay un bien mayor, que es el el mantener estas cinco hectáreas como áreas verdes. Y precisamente, por eso también hacemos un llamado a la sociedad para que se involucre y esté consciente, pues el riesgo que se corre en este momento de la pérdida de ese espacio”, precisó Gabriela Salido.

Si bien este proceso tiene un lapso de 10 días para que el Congreso acate o no el oficio, no hay una fecha límite, por lo que la próxima administración de diputados locales continuará arrastrando el tema que se gestó aproximadamente desde 1999.