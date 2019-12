Reviven las bolsas del mandado y las canastas

La bolsa del mandado y la canasta del mercado revivirán a partir de mañana, luego de una prolongada ausencia cuando fueron desplazadas gradualmente por las bolsas de plástico, que pasarán a la historia por disposición oficial.

Y es que, desde este miércoles, la clientela de los centros de abasto, almacenes de autoservicio, tiendas de conveniencia y demás changarros dejarán de recibir los bolsos de camiseta para llevar su mercancía.

En un recorrido por mercados, se pudo apreciar que la restricción al parecer tomó por sorpresa a los locatarios, quienes aún tenían bultos de ese tipo de talegas y ahora que entra en vigor la medida no saben qué hacer con ellas.

Solamente algunos carniceros y abarroteros de las alcaldías periféricas de la Ciudad de México conservan la bonita tradición de regalar bolsas de hule o de tela con la propaganda de su negocio, pero en los del centro capitalino es muy difícil encontrar un vendedor tan espléndido.

Entre los pasillos del mercado de San Juan de Letrán, una clienta compró chiles secos y de su bolso de mano extrajo un saco de tela en el que echó su compra. Explicó que ella ya iba preparada, a pesar de que la prohibición inicia el primero de enero de 2020.

Una vendedora de veladoras confesó que aún le quedaban como 15 bolsas a las cuales esperaba dar salida entre ayer y hoy, aunque reconoció que la medida tomada por las autoridades locales es positiva porque servirá para mejorar el medio ambiente.

En lo anterior no coincidió, el locatario de un puesto de abarrotes que apuntó que la medida no era conveniente, porque ahora no sabía qué iba a ser con el tambache de bolsos de plástico que tenía, a tal grado que pensaba darlos a escondidas a sus compradores, a fin de no ser multados.

Al respecto, otro comerciante explicó que como era antes, los marchantes van a tener que traer su bolsa de mandado y su canasta para echar los productos que compren, porque eso de la bolsa de plástico será cosa del pasado.

En su oportunidad, Gabriela Buenrostro, vocera de Walmart para México y Centroamérica, confirmó a este diario que dicha cadena comercial, afirmó un acuerdo con el Gobierno capitalino, en el que se comprometió a regalar medio millón de bolsas de material reutilizable, pero no señaló un periodo de tiempo para hacerlo porque sería hasta agotar existencias.

Agregó que la clientela de esos almacenes ya empezó a tomar previsiones con respecto a la entrada en vigor de la medida y que ya empezó a llevar sus bolsas y carritos para acarrear su mercancía.