Desde lomitos hasta el Palacio Postal: dónde puedes dejar tu carta a los Reyes Magos

Recién pasó la Navidad y los niños ya están pensando en qué le van a pedir a los Reyes Magos, por supuesto que para esto no puede faltar la tradicional carta de reyes. Si aún no has hecho tu carta y estás buscando dónde dejarla, te contamos en qué partes de la Ciudad de México puedes hacerlo.

En distintas partes de la Ciudad de México se abrieron espacios para que los niños puedan dejar sus cartas a los Reyes Magos, desde el Palacio postal hasta el buzón de cartas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

5 lugares de CDMX para dejar tu carta a los Reyes Magos

1.- Palacio Postal

Uno de los lugares más concurridos parea dejar la carta a los Reyes Magos es el Palacio Postal, donde en caso de no tener lista tu carta, podrás hacerla ahí mismo.

Es importante señalar que para poder dejar la carta, esta debe tener remitente, destinario, sello postal y la lista de deseos que se le pedirá a los Reyes Magos.

Cabe mencionar que ahí mismo, los niños aprenderán qué es un destinatario, un remitente, el sello postal y la importancia de las misivas, en caso no alcanzar el horario de servicio, estará disponible un buzón las 24 horas del día, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas.

El Palacio Postal lo puede encontrar en C. de Tacuba 1, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc. Puedes ir en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

2.- Buzón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

La novedad este 2024 la trae la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien convocó a los niños de la zona metropolitana a dejar sus cartas en el “Buzón Navideño SSC”. Para hacerlo divertido y llamativo para los niños, habrán binomios de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Puedes encontrar el “Buzón Navideño SSC” en Edificio sede de la SSC, ubicada en la calle Liverpool 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Puedes ir en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

3.- Centro de Transferencia Canina (CTC)

El Centro de Transferencia Canina (CTC) dio a conocer que los niños podrán dejar sus cartas de Reyes Magos a los lomitos del Metro. El CTC explicó que lo único que se tiene que hacer es enviar la carta en un correo electrónico y posteriormente recibirá una foto del perrito con la carta de reyes.



4.- Barco Utopía de alcaldía Iztapalapa

La delegación invita a los niños a visitar el Barco Utopía, donde habrá disponible un buzón para dejar las cartas de reyes Utopía. Si todavía has escrito tu carta puedes ir a realizarla en el barco de Iztapalapa. ¿Te animas a visitarlo?

Puedes encontrar el Barco Utopía en Periférico Oriente, U.H. Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa. En un horario de 9:00 hasta las 20:00 horas.

5.- Monumento a la Revolución

En la ya tradicional Romería de los Reyes Magos, es otra opción que tendrán las familias para llevar a los niños a dejar sus cartas. En el lugar podrá encontrar antojitos y también se puede tomar una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar.









