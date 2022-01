Rezagados reconsideran vacunación contra Covid ante aumento en contagios

Tras la fuerte ola de contagios en la Ciudad de México por Covid-19 debido a la variante Ómicron, rezagados de vacunación han acudido a dos sedes que han sido habilitadas para aplicarse la inmunización: CENCIS de la Marina, en Coyoacán, y Sala de Armas, en Iztacalco.

En un recorrido realizado por El Sol de México en la Sala de Armas, se comprobó el número alto de rezagados que acuden a vacunarse, pues de 30 personas que ingresan, una es por primera dosis.

Sociedad México rompe récord de contagios Covid-19; suman más de 33 mil en 24 horas

De acuerdo con las declaraciones que dieron a este diario las personas rezagadas consultadas, los motivos por los cuales no se vacunaron en tiempo fue por tres razones principales: porque no creen en el virus; porque no estuvieron al pendiente del calendario de vacunación o por motivos de trabajo, pues no estaban en la Ciudad de México cuando se aplicó la inmunización.

Carlos Miguel Villalpando Díaz, habitante de la alcaldía Magdalena Contreras, relató a este diario que fue por “desidia” que no acudió a vacunarse cuando le tocaba, pues nunca estuvo al pendiente al calendario de vacunación, pero debido al creciente número de contagios decidió acudir a inmunizarse.

“Decidí venir a vacunarme por tanto reportaje y tantas cosas que están sucediendo. Ya he visto muchos muertos por donde vivo; he sabido de casos que han muerto por Covid. Nunca investigué cuándo me tocaba la vacuna, fue por desidia que no acudí, porque en realidad siempre he pensado que sí existe el virus, que no es broma”, indicó a este diario.

Sin embargo, hubo otros casos de personas que no se vacunaron porque no creen en el virus, pero debido a que en sus trabajos les exigieron la vacunación, acudieron a las sedes alternas, en donde en un periodo de 20 minutos personal de salud aplicó la dosis.

“No me había vacunado porque no creo mucho en lo de la vacuna. Mi creencia de ser humano es de no apoyar mucho al gobierno; yo creo que la vacuna es para tener supervisadas a las personas. De hecho me voy a poner la vacuna por el trabajo, ya me la mandaron a poner de forma obligatoria”, indicó José Ignacio Estrada González, de 22 años, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero y empleado de una empresa privada.

En tanto, hubo casos como el de Javier Santos Ramos, habitante de Naucalpan, en el Estado de México, quien es originario del estado de Guerrero y quien se perdió la vacuna debido a que regresó a su estado de origen durante un tiempo por la pandemia.

“Me tuve que regresar a trabajar, y aquí también había pasado la temporada de la primera vacuna y por eso tuve que vacunarme por los rezagados, pero creo que es importante la vacunación; mi familia ya la tiene”, indicó Santos Ramos.

La mayoría de las personas que acudieron a la Sala de Armas se enteraron de la inmunización a través de Internet o redes sociales. Y mencionaron que la mayoría de ellos cambió su decisión tras la fuerte ola de contagios que se registra actualmente.

Aunque no lucía abarrotada la Sala de Armas, pues no se presentaban grandes filas o personas esperando entrar, sí se presentó un gran número de personas al recinto, pues además de rezagados, en éste se aplica la dosis de refuerzo a adultos mayores de 60 años y personal de salud de instituciones privadas.

Sin embargo, y a pesar de la alta afluencia de personas que acudieron al recinto, la entrada y el proceso de vacunación fue bastante rápido. Según personal que apoya en estos centros, es debido a que los ciudadanos ya tienen mayor conocimiento de qué documentos llevar y en qué horarios asistir.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento se ha aplicado la vacuna de refuerzo a 15 por ciento de adultos mayores de 60 años de edad; mientras que en jóvenes de 15 a 17 años con primera dosis se tiene un avance de 92 por ciento; así como un avance de casi 70 por ciento para personal de salud de instituciones públicas.