Rezagados se vacunan; hay mayor afluencia en centros de vacunación Covid

Aunque no ha sido tan marcado, sí se ha visto recientemente una buena afluencia de personas sin segunda dosis que acuden a vacunarse contra el Covid-19 en las sedes montadas, reconoció ayer Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

En entrevista con El Sol de México, explicó que a finales de octubre, cuando se terminó la campaña inicial de segunda dosis, faltaban 715 mil personas por ser inyectados y hasta ahora se han puesto al corriente 196 mil, lo que representa 28 por ciento.

Detalló que se han presentado cinco mil personas en cada uno de los sitios de vacunación abiertos, es decir, 15 mil diarias, que es un número mayor a las cerca de 10 mil que se veía en semanas previas.

El funcionario explicó que para las autoridades capitalinas los rezagados son quienes ya se les aplicó la primera dosis y no han acudido por la segunda, y la diferencia que se tiene entre el total de las personas que ya se inyectaron una vez con respecto a aquellos sin esquema completo es del 4 por ciento.

Otras son los capitalinos que no habían sido inyectados por primera vez y a 100 mil de ellos ya se les aplicó, pero el problema, admitió, es que no se puede decir cuántos faltaban porque ya se superó el 100 por ciento y esa cantidad de personas estaban sin contabilizar, por lo que no se sabe qué porcentaje es.